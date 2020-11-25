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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا في الجمعة البيضاء خصومات تصل إلي 70% علي الجوالات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا في الجمعة البيضاء مع حلول شهر نوفمبر ينتظر العديد العروض المقدمة من اكسترا، حيث يوجد بعض من المتاجر الكبرى في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم عروضاً على الأجهزة الكهربائية وعلى المنتجات الغذائية وغيره، وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض اكسترا في يوم الجمعة البيضاء لان يسأل الجميع عن متى عروض اكسترا.
عروض اكسترا في الجمعة البيضاء على الجوالات
قام متجر اكسترا بتقديم عروض اكسترا الكبري على بعض المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وغيره وذلك بمناسبة حلول يوم الجمعة البيضاء في نهاية شهر نوفمبر الحالي، حيث يمكنكم الشراء من خلال الانترنت مباشرة، أو يمكنكم الحصول على المنتج بشحن مجاني، وفي الآتي سنذكر لكم العروض المقدمة من عروض اكسترا .
- بلغ سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس إلى 1660 ريال سعودي.
- بلغ سعر غسالة صحون بيكو 5 برامج باللون “الأبيض” إلى 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1800 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف سامسونج جلاك سنو 10 بلس بسعة 256 جيجا بايت بسعر 259 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكيف كلاس برو مكيف جداري وحده إلى 1299 ريال سعودي.
- بلغ سعر القلاية الهوائية إلى 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 1258 ريال سعودي.
- بلغ سعر شاشة ال جي 65 بوصة إلى سعر 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2899 ريال سعودي.
عروض اكسترا على الهواتف المحمولة
قامت شركة اكسترا بتقديم عروض اكسترا الأسبوعية و تخفيضات اكسترا على كافة الأجهزة الكهربائية، ولكن من أهم العروض التي قدمتها هي عروض اكسترا علي الهواتف الذكية، ولكي لا يفوت عليكم العرض عليكم بمعرفة تلك العروض من أجل الاستفادة منها.
حيث يمكنكم طلب أي هاتف محمول من خلال موقع اكسترا الإلكتروني من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، ومنها:
- بلغ سعر هاتف ايفون 11 برو بسعة ذاكرة 64 جيجابايت إلى سعر 3800 ريال سعودي بدلاً من سعر 4080 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف apple iPhone SE 2020 بسعة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت إلى 1849 ريال سعودي بدلاً من سع 2189 ريال.
- بلغ سعر هاتف أبل أيفون 11 برو سعة تخزين 265 جيجابايت إلى 4400 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال سعودي.
- بلغ سعر هاتف أيفون إس أي 2020 إلى 1600 ريال سعودي بدلاً من سعر 1919 ريال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا في الجمعة البيضاء خصومات تصل إلي 70% علي الجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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