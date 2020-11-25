نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا في الجمعة البيضاء خصومات تصل إلي 70% علي الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا في الجمعة البيضاء مع حلول شهر نوفمبر ينتظر العديد العروض المقدمة من اكسترا، حيث يوجد بعض من المتاجر الكبرى في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم عروضاً على الأجهزة الكهربائية وعلى المنتجات الغذائية وغيره، وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض اكسترا في يوم الجمعة البيضاء لان يسأل الجميع عن متى عروض اكسترا.

عروض اكسترا في الجمعة البيضاء على الجوالات

قام متجر اكسترا بتقديم عروض اكسترا الكبري على بعض المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وغيره وذلك بمناسبة حلول يوم الجمعة البيضاء في نهاية شهر نوفمبر الحالي، حيث يمكنكم الشراء من خلال الانترنت مباشرة، أو يمكنكم الحصول على المنتج بشحن مجاني، وفي الآتي سنذكر لكم العروض المقدمة من عروض اكسترا .

بلغ سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس إلى 1660 ريال سعودي.

بلغ سعر غسالة صحون بيكو 5 برامج باللون “الأبيض” إلى 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1800 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جلاك سنو 10 بلس بسعة 256 جيجا بايت بسعر 259 ريال سعودي.

بلغ سعر مكيف كلاس برو مكيف جداري وحده إلى 1299 ريال سعودي.

بلغ سعر القلاية الهوائية إلى 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 1258 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة ال جي 65 بوصة إلى سعر 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2899 ريال سعودي.

عروض اكسترا على الهواتف المحمولة

قامت شركة اكسترا بتقديم عروض اكسترا الأسبوعية و تخفيضات اكسترا على كافة الأجهزة الكهربائية، ولكن من أهم العروض التي قدمتها هي عروض اكسترا علي الهواتف الذكية، ولكي لا يفوت عليكم العرض عليكم بمعرفة تلك العروض من أجل الاستفادة منها.

حيث يمكنكم طلب أي هاتف محمول من خلال موقع اكسترا الإلكتروني من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، ومنها: