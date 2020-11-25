نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الصيف والشتاء من شركة السوق المالية اليوم وتخفيضات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شركة السوق المالية السعودية تختلف عن أى عروض شركات أخرى غير أنها مضمون منتجاتها فهى أفضل شركة مساهمة مقفلة سعودية، وتعد هى الجهة الرئيسية المسؤلة بمزاولة عمل إدراج الأوراق المالية ومداولتها فى المملكة العربية السعودية، عن طريق ربط أوامر البيع بالشراء على حسب الأولوية السعرية والترتيب الزمني من خلال بعض الصفقات بين الوسطاء لصالحهم أو لصالح عملائهم، غير أن شركة السوق تعتبر عضو رئيسي في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الايوسكو”، وسوف نقدم لكم عروض الشتاء والصيف لشركة السوق المالية السعودية. عروض الشتاء والصيف اليوم على بعض مستلزمات المنزل قدر قلي دون وضع أى زيت قوه 2200 واط ذات سعة 1.7 كيلو جرام، ومعه ثمانية برامج للطبخ ووعاء ثاني خاص للشواء بسعر: 1.429 ريال سعودي.

كوفي ميكر سعة 1.8 لتر به شاشة رقمية من دون إضاءة، وقوة 900 واط بسعر: 137 ريال سعودي.

كاوية بخار مستويان من البخار، قوة 1500 واط بسعر: 229 ريال سعودي.

غلاية مياة سعة 1.7 لتر، 3000 واط بسعر: 169 ريال سعودي.

محضرة طعام بملحقاتها سعة 1.2 لتر، 22 وظيفة 600 واط بسعر: 199 ريال سعودي.

عصارة فاكهة ذات لون أسود ثلاث سرعات، 800 واط بسعر: 329 ريال سعودي.

صانعة ساندوتش 750 واط ذات لون أبيض، 3 في 1 بسعر: 199 ريال سعودي.

شواية كهربائية بها مؤشر حالة التشغيل والاستعداد معدنية، ذات لون أسود 1700 واط بسعر: 239 ريال سعودي.

خلاط يدوي ذات سرعتين 600 واط، سعة 0.6 لتر بسعر: 189 ريال سعودي.

مكنسة برميل سعة 21 لتر بها مؤشر للغبار، 2200 واط بسعر: 194 ريال سعودي.

مكواة بخار بها خزان مياة كبير 270 مل، 2400 واط بسعر: 149 ريال سعودي.

عجان بجميع ملحقاته مثل عصارة الجزر وعصارة الحمضيات وفرامة لحم وخلاط ومحضر طعام، 1000 واط سعة 4.3 لتر بسعر: 1.199 ريال سعودي. اسعار الأجهزة الكهربائية: شاشة ال جي سمارت 70 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي. شاشة ال جي سمارت 55 بوصة بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 6299 ريال سعودي. شاشة سوني 65 بوصة بسعر 2539 ريال سعودي بدلا من3395 ريال سعودي. شاشة سامسونج سمارت 75 بوصة بسعر 5599 ريال سعودي بدلا من 11999 ريال سعودي. شاشة سامسونج سمارت 58 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.

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