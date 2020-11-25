عروض العثيم الأسبوعية تصل إلي 30% خصومات آخر أيام الأسبوع من أسواق العثيم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم آخر أيام عروض العثيم الاسبوعية من أسواق العثيم، انتباه قبل انتهاء عروض الاسبوع الثاني من “حنا الأوفر” من أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية، يوم الثلاثاء 24 / نوفمبر/ 2020، الموافق 9 / ربيع الثاني/ 1442، “حنا الأوفر” وعروض ليس لها مثيل والتخفيض كبير، أسواق العثيم وأقوى العروض. عروض العثيم الأسبوعية عرض العثيم ماركت على ادوات المطبخ عروض العثيم غلاية مياه كهرباء، روفو، استانلس، سعة 1.8 لتر بسعر 35 ريال سعودي فقط.

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