نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايدي بنده السعودية 2020 أقوى العروض والخصومات حتى 1 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبرعروض البلاك فرايدي بنده السعودية 2020، أقوى عروض أسعار على الشاشات والجوالات والإلكترونيات يقدمها هايبر بنده السعودية على العديد من المنتجات متعددة المواصفات وعالية الجودة، وفي موسم التخفيضات الكبرى يقبل العديد من متاجر السعودية على التنافس لتقديم أفضل عروض البلاك فرايدي في السعودية 2020، والتي ينتظرها الملايين في المملكة السعودية خلال شهر نوفمبر؛ لكي يتمكنوا من شراء العديد من المنتجات بأسعار مخفضة، ويمكنكم التعرف على عروض الجمعة البيضاء من بنده السعودية في التالي.

عروض البلاك فرايدي بنده السعودية 2020

تبدأ عروض البلاك فرايدي في هايبر بنده السعودية من اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، ويبدأ معها مهرجان عروض الشتاء المميز، الذي يعرض تخفيضات على أسعار الأجهزة والإلكترونيات عالية الجودة والكفاءة، والعديد من المنتجات الشتوية التي تساعدكم على عيش حياة أفضل، وإليكم أفضل عروض البلاك فرايدي 2020 من هايبر بنده السعودية.

بنده السعودية أوفر عروض البلاك فرايدي 2020 على الشاشات

عرض البلاك فرايدي على شاشة تلفزيون سكاي وورث 43 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل التلفزيون بسعر 999 بدلًا من 1345 ريال سعودي.

عرض الجمعة البيضاء على شاشة سكاي وورث 65 بوصة + ريسيفر ميني + حامل بسعر 2199 بدلًا من 3212 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده السعودية على شاشة إمبكس جلوريا 50 بوصة + ريسيفر ميني + حامل بسعر 1049 بدلًا من 1350 ريال سعودي.

عرض البلاك فرايدي بنده السعودية على شاشة تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1749 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة + ريسيفر ميني + حامل بسعر 1699 بدلًا من 2555 ريال سعودي.

عرض شاشة تي سي ال 55 بوصة + ريسيفر ميني + حامل بسعر 1399 بدلًا من 2345 ريال سعودي.

عروض البلاك فرايدي على الجوالات من بنده السعودية

عرض هاتف هواوي Y6P بسعر 579 ريال سعودي.

عرض هاتف هواوي Y5 Lite بسعر 359 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Y8P بسعر 799 بدلًا من 930 ريال سعودي.

عرض جوال هواوي Y9A بسعر 1099 ريال سعودي (وصل حديثًا).

عرض جوال هواوي Nova 7i بسعر 1049 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

عرض هاتف اتش تي سي Desire 12S بسعر 399 بدلًا من 769 ريال سعودي.

عرض هاتف لينوفو A7 بسعر 329 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج A01 Core بسعر 329 ريال سعودي (وصل حديثًا).

عرض هاتف سامسونج A31 بسعر 899 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج A21s بسعر 769 ريال سعودي.

جمعنا لكم أقوى عروض بنده البلاك فرايدي 2020، وأسعار عروض الشاشات، عروض الجوالات، عروض الإلكترونيات، ولمعرفة المزيد من عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية ومهرجان خصومات البلاك فرايدي في كبرى المتاجر الإلكترونية بالمملكة، التي توفر لعملائها العديد من المميزات الحصرية تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد، كما يمكنكم الإختيار من بين العديد من العروض المميزة، حيث نوافيكم بكل ما هو جديد من عروض السعودية اليومية والأسبوعية، ومجلة العروض الشهرية إن وجدت.