عروض العثيم عروض وتخفيضات هايبر ماركت العثيم خصومات تصل ألي 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، خصومات وتخفيضات هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، عروض وتخفيضات هايبر ماركت عبدالله العثيم على المنتجات الغذائية من شركة كلوقز الرائدة على حبوب الإفطار، وعلى العديد من المنتجات الزجاجية، وعلى الكثير من أوعية المطبخ من شركة هوم واي، والعديد من أوعية الضغط من شركة سوبر فيسَا، كل ذلك فقط وحصريًا بأسُواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الشهرية عروض وخصومات على منتجات كلوقز في هايبر ماركت عبدالله العثيم كورن فليكس كلوقز كوكو بوبس، وزن 500 جرام، سعر العبوة(27.80)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كورن فليكس كلوقز شوكوس، سعة العبوة 375 جرام، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي، بدلاً من(22.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كورن فليكس كلوُقز رايس كريِسبيز، 375 جرام، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي، بدلاً من(24.70) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وخصومات العثيم الأسبوعية عروض وخصومات على المنتجات الزجاجية من هايبر ماركت عبد الله العثيم صينية فرن كاسا بوُنيتا، عدد ثلاث قطع، سعر الطقم(34.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بيالات شاي كاسا لونِتا، سعة 85 مللِي، سعر الطقم(6.60)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وتخفيضات على أوعية المطبخ هوم واي من هايبر ماركت عبد الله العثيم وعاء الطبخ من هوم واي بغطاء، مقاس 24 سنتيمتر، سعر القطعة (69)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم علي وعاء الطبخ من هوم واي بغطاء، مقاس 28 سم، سعر القطعة (84)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وخصومات على منتجات سوبر فِيسا في هايبر ماركت عبدالله العثيم وعاء ضغط من سوبر فِيسا، سعة 18 لتر، سعر القطعة (119)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض خصومات هايبر ماركت بنده خصومات تصل إلي 50%

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