نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية منتجات العناية بالشعر والمستلزمات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية وعروض خاصة بمنتجات العناية بالشعر وبالأخص مع دخول فترة الشتاء، حيث يحتاج الشعر لعناية فائقة في تلك الفترة، ومن العروض شامبو وبلسم بانتين 1+1 هدية ب 20.95 ريال، شامبو لحماية يومية من head shoulders ب 17.95 ريال، بدلا من 23.95 ريال، شامبو صانسيلك 700 مل ورذاذ الشعر ب 16.95 ريال، شامبو برت بلس 400 مل ب 18.95 ريال، بدلا من 37.90 ريال شامبو دوف 400 مل ب 13.95 ريال، شامبو الترا دو 600 مل ب 20.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، شامبو لوف بيوتي أند بلانيت 400 مل ب 39.95 ريال، بدلا من 54.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية منتجات العناية بالشعر والمستلزمات المنزلية

صبغة للشعر نسائي بدون أمونيا من بيجين ب 21.95 ريال، بدلا من 43.90 ريال، صبغة غارنيية كولور ناتشرلز ب 16.95 ريال، بدلا من 24 ريال، صبغة للشعر إكسلنس لوريال للحبة ب 44.95 ريال، بدلا من 52.95 ريال، صبغة للشعر رجالي جاست فور مين للحية ب 27.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال، صبغة للشعربلو 100 مل ب 22.95 ريال، بدلا من 45.90 ريال، سيروم يحمي الشعر من التقصف كريستال ب 31.95 ريال، بدلا من 37.95 ريال.

عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية منتجات البشرة

منظف للوجه بوندس ب 16.95 ريال، غسول الوجه فير آند لوفلي 150 جم ب 29.95 ريال، بدلا من 59.90 ريال، قناع للوجه أثناء الإستحمام جونسونز ب 11.95 ريال، بدلا من 18.95 ريال، مقشر الأرز لتنعيم البشرة نيفيا 75 مل ب 16.95 ريال، بدلا من 21.95 ريال، منظف عميق للوجه إسكينول 225 مل ب 11.95 ريال، بدلا من 21.90 ريال، مزيل مكياج العيون نيفيا ب 17.95 ريال.