تخفيضات اكسترا علي هواتف جلاكسي خصومات تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا ، اهم عروض وتنزيلات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، عروض وخصومات من اكسترا على أَجهزة الجوالات الذكية من شركة سامسونج الرائدة، ويشمل العرض تخفيضات كبيرة على هواتف جلاكسي نوت 10 لايت، وأجهزة التاب، كل ذلك متوافر حالياً بأقل الأسعار وأحدث الإصدارات. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تخفيضات ااكسترا على أجهزة الهواتف الذكية من سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، %33 خصم على سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود، سعر الجهاز(1469)ريال سعودي، بدلاً من(2189)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(720)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 71 ريال سعودي لمدة 36 شهراً. %33 خصم على سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون فضي، سعر الجهاز(1469)ريال سعودي، بدلاً من(2189)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(720)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 71 ريال سعودي لمدة 36 شهراً. عروض وخصومات اكسترا %33 خصم على سامسونج جلاكسي نوت 10 لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أحمر، سعر الجهاز(1469)ريال سعودي، بدلاً من(2189)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(720)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 71 ريال سعودي لمدة 36 شهراً. عروض وخصومات على أجهزة التاب من شركة سامسونج على اكسترا %37 خصم على سامسونج تاب إيه، 10.1 بوصة، الجيل الرابع 4جي، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون ذهبي، سعر الجهاز(825)ريال سعودي، بدلاً من(1299)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(474)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 40 ريال سعودي لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا علي الهواتف الذكية اقوى عروض اكسترا علي الهواتف الذكية %37 خصم على سامسونج تاب إيه، 10.1 بوصة، الجيل الرابع 4جي، مزود بخاصية واي فاي، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، اللون فضي، سعر الجهاز(825)ريال سعودي، بدلاً من(1299)ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض خصومات هايبر ماركت بنده خصومات تصل إلي 50%

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