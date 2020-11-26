نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا على الجوال والشاشات خصم يصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا سنقوم في هذا المقال بالعمل على تعريفك أهم عروض اكسترا الجوالات لهذا العام، بل يمكنك ايضًا أن تقوم بالتعرف على المزيد من الأخبار والتقنيات الحديثة التي وضعت في الهواتف المحمولة، لذلك إليكم عروض الجوالات من أسواق اكسترا 2020. عروض اكسترا عروض اكسترا قاموا بوضع خصم على هاتف آبل آيفون 11 برو وصل إلى 20% وجاء سعره 4399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 20 يدعم شبكة اتصال الجيل الخامس وسعة ذاكرته 128 جيجا بايت 2999 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سعر هاتف موتورولا جي 9 بلاس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت 579 ريال سعودي.

أقوي عروض السعودية سعر هاتف سامسونج جالاكسي إس 10 بلس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت ولونه أسود 2299 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2599 ريال سعودي.

هاتف ايفون اس أي 2020 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر وصل إلى 1849 جيجا بايت. عروض اكسترا على الجوال عروض اكسترا علي جوال سامسونج جالاكسي أي 71 سعته التخزينية 128 جيجا بايت ووصل سعره إلى 1299 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 1469 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا سامسونج جلاكسي إيه 51 سعته تخزينية 158 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي.

هاتف كاتل 5048 برو جاء بسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 549 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا تي 5 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 949 ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت الترا يدعم الجيل الخامس وسعته التخزينية جيجا بايت، وصل سعره إلى 3999 ريال سعودي.

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