عروض اكستر المميزة خصم يصل ل 30% ألحق العروض الجبارة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تقدم لكم أحدث عروض الجمعة البيضاء يوم 20 من نوفمبر 2020، الموافق 5 من ربيع الثاني 1442، مع عروض رائعة وتخفيضات حصرية من معارض اكسترا السعودية، وعروض الميجا سيل واكبر توفير، اغتنموا العروض أقوي عروض السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات اكسترا اليوم على نسكافيه دولتشي جوستو، ماكينة صنع القهوة، 15 بار، 0.8 لتر، اللون أحمر، بسعر 389 ريال سعودي فقط.

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عروض الجمعة البيضاء على ديلونجي صانعة الكابتشينو، بسعر 269 ريال سعودي فقط.

بيكو صانعة القهوة التركية، ذات وعاء واحد، 220 فولت، لون أبيض، بسعر 409 ريال سعودي فقط.

بيكو صانعة قهوة، بسعر 799 ريال سعودي فقط.

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