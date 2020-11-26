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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية حينما تريد أن تجد كل محتويات منزلك بمكان واحد بأفضل الأسعار وقتها لم يكن أمامك سوي أسواق العثيم الكبرى التي اشتهرت بتخفيضاتها الكبرى وتميزها في تقديم كل ما يحتاج إليه المنزل العصري أقوي عروض السعودية. عروض العثيم الأسبوعية العروض الكبرى على الأغذية المعلبة والمحفوظة من العثيم: خصومات العثيم اليوم على زيت زيتون هالي مزيج متبقي 750مل 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

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عروض العثيم الأسبوعية نقانق دجاج لاتينا 340 جم 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال سعودي.

بطاطس هالي شرائح 2.5 كجم 12.25 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

صدور دجاج لاتينا رطبة 2.5 كجم 45.95 ريال سعودي بدلاً من 54.75 ريال سعودي.

قشطه هالي 170 جرام 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.75 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض الدانوب اليوم ولمدة 4 أيام خصم 30% عروض الجمعة البيضاء مستمرة حتي 30 نوفمبر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية على جميع المنتجات من 20 ل 60 % كل ما تشتري أكثر هتكسب أكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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