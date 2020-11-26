عروض اكسترا الأسبوعية خصومات لن تتكرر تصل ل 50 % أقوي عروض السعودية ولمدة 4 أيام

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تميزت اكسترا بما تقدمه من منتجات وماركات لا نظير لها فمثلا تقدم اقوي عروض الأجهزة الكهربائية من ماركات ال جي، كاندي، سميج، وغيرها من أكبر الماركات الشهيرة، وما تقدمه أيضاً في عالم الإلكترونيات والأجهزة الذكية فكل هذا من أجل أن تنال رضا عملائها على موقع اكسترا الرسمي. عروض اكسترا السعودية عروض اكسترا المتميزة بالمكانس الكهربائية: تخفيضات اكسترا اليوم على مكنسة هوفر لغسيل السجاد 1200 واط، بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق، 39٪ خصم 989 ريال سعودي بدلاًمن 1619 ريال سعودي.

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