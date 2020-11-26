نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء على جميع السلع شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوشك موعد عروض الجمعة البيضاء على جميع السلع والأجهزة الكهربائية، الذي ينتظره الكثير من الناس من العام إلى العام، لشراء السلع والمنتجات بأسعار منخفضة عن المعتاد، والتي يتم الإعلان عنها من قبل جميع المحلات والمولات الكبرى، حيث تأتي الجمعة البيضاء هذا العام في 27 نوفمبر 2020م الجاري، ويعد هذا الموعد مبكرًا بواقع يومين عن الموعد المعتاد في كل عام، علمًا بأنه من المتوقع أن تشهد الأسواق حالة من الركود في عملية البيع والشراء بسبب فيروس كورونا المستجد هذا العام.

عروض الجمعة البيضاء على جميع السلع شهر نوفمبر 2020

يبدأ أصحاب المحلات والمولات في الإعلان عن التخفيضات المقررة على السلع والمنتجات والمختلفة، والتي تصل إلى خصم 50%، وذلك عن طريق الإعلانات والبوستات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما يساهم في جذب الزبائن والعملاء وتنشيط حركة الشراء والبيع لتحسين الحالة التي يشهدها السوق المصري من ركود بسبب جائحة كورونا، ونجد في هذه الفترة يزداد البحث عن عروض الجمعة البيضاء ، أو بالانجليزية White Friday ، أو Black Friday .

تخفيضات كارفور على الأجهزة الكهربائية

عرض على شاشة سمارت 32 بوصة LED من يونيون آير Unionaire بسعر 2499 جنيه بدلاً من 2899 جنيه.

عرض على جهاز تليفزيون 32 بوصة LED من LG بسعر 3299 جنيه بدلاً من 3399 جنيه.

عرض على جهاز تليفزيون 40 بوصة LED من باناسونيك Panasonic بسعر 3499 جنيه بدلاً من 3999 جنيه.

عرض على جهاز تليفزيون 43 بوصة LED من جاك JAC بسعر 3299 جنيه بدلاً من 3799 جنيه.

عرض على جهاز تليفزيون 43 بوصة بيلت إن شاشة سمارت من سامسونج Samsung بسعر 5449 جنيه بدلاً من 5999 جنيه.

عرض على جهاز تليفزيون 43 بوصة LED بيلت إن سمارت من LG بسعر 5499 جنيه بدلاً من 5799 جنيه.

عرض على شاشة سمارت 49 بوصة LED من يونيون آير Unionaire بسعر 5099 جنيه بدلاً من 5899 جنيه.

على الرغم من الظروف التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، إلا أنه من الواضح أن المواطنين يترقبون موعد عروض الجمعة البيضاء لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم من الأجهزة والسلع والملابس والأحذية، وغيرها من الأغراض بأسعار مخفضة.