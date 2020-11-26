نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسترا السعودية Extra عروض الجمعة البيضاء على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا السعودية Extra وعروض الجمعة البيضاء تجدونها معنا اليوم، حيث نذكر لكم كافة الخصومات المتاحة حاليًا على الأجهزة المنزلية الحديثة، وجاء هذا ضمن مهرجان التخفيضات الكبرى الخاصة بالبلاك فرايداي.

اكسترا السعودية Extra عروض الجمعة البيضاء على الأجهزة المنزلية

في التالي أحدث عروض اكسترا السعودية Extra الخاصة بالبلاك فرايداي، والعروض تشمل أسعار مميزة على الأجهزة المنزلية من مكانس، وأفران، وأجهزة تنقية الهواء، وتستمر التخفيضات حتى يوم 28 نوفمبر 2020.

عروض اكسترا على المكانس الكهربائية

مكنسة تيفال اكستريم باور سعة 2.5 لتر، 2000-750 واط، طول السلك 6.2 متر، بسعر خاص 549 ريال سعودي، بدلًا من 1098 ريال سعودي، بخصم 50%.

مكنسة هوفر سعة 4 لتر، 2400 واط، بسعر 499 ريال سعودي، بدلًا من 869 ريال سعودي، بخصم خاص 42.58%.

مكنسة باناسونيك بدون كيس، سعة 2 لتر، 2000 واط، السعر داخل العرض 439 ريال سعودي، بدلًا من 649 ريال سعودي، بخصم مميز 32.36%.

مكنسة كاندي سعة 2.5 لتر، 2200 واط، السعر 299 ريال سعودي، بدلًا من 549 ريال سعودي، مع خصم 45.54%.

مكنسة كلاس برو سعة 21 لتر، 2000 واط، بسعر 199 ريال سعودي، بدلًا من 398 ريال سعودي، بخصم 50%.

مكنسة فيليبس سبيد برو اللاسلكية 2 في 1، 25.2 فولت، بسعر 1799 ريال سعودي، بدلًا من 2339 ريال سعودي، بخصم 23.09%.

عروض Extra السعودية على الأفران

فرن كلاس برو سعة 45 لتر، 2000 واط، بسعر 229 ريال سعودي، بدلًا من 409 ريال سعودي، بخصم خاص 44.01%.

فرن برنسيس سعة 60 لتر، 1000 واط، بقاعدة دوارة، بسعر 359 ريال سعودي، بدلًا من 559 ريال سعودي، بخصم خاص 35.78%.

مايكرويف باناسونيك سعة 25 لتر، 800 واط، بسعر خاص 419 ريال سعودي، بدلًا من 719 ريال سعودي، بخصم خاص 44.72%.

مايكرويف إل جي سعة 56 لتر، 1200 واط، بسعر 799 ريال سعودي، بدلًا من 1499 ريال سعودي، بخصم خاص 46.70%.

مايكرويف دايو سعة 31 لتر، 1000 واط، بزود بـ 10 مستويات للحرارة، بسعر 379 ريال سعودي، بدلًا من 549 ريال سعودي، بخصم خاص 30.97%.

مايكرويف برنسيس سعة 23 لتر، 800 واط، بسعر 299 ريال سعودي، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم خاص 40.08%.

عروض اكسترا Extra على أحهزة منقي الهواء

فيليبس مرطب الهواء 2000، مع تقنية نانو كلاود، بسعر 319 ريال سعودي، بدلًا من 449 ريال سعودي، بخصم خاص 28.95%.

فيليبس منقي هواء إصدار 800، يغطي حتى مساحة 49 متر مربع، بسعر 529 ريال سعودي، بدلًا من 729 ريال سعودي، بخصم خاص 27.43%.

فيليبس منقي الهواء تغطية حتى 63 متر مربع، السعر 849 ريال سعودي، بدلًا من 1229 ريال سعودي، بخصم خاص 30.92%.

فيليبس منقي ومرطب للهواء اثنين في واحد سلسلة 2000، مع تقنية نانو بروتيكت برو إس 2، بسعر 1749 ريال سعودي، بدلًا من 2239 ريال سعودي، بخصم مميز 21.88%.

فيليبس منقي هواء، بتقنية ايراسينس وفيتا شيلد، تغطية حتى 79 متر مربع، مع خاصية الواي فاي، بسعر 1299 ريال سعودي، بدلًا من 1999 ريال سعودي، بخصم خاص 35.02%.

تستمر عروض اكسترا السعودية Extra حتى يوم السبت، الموافق 13 ربيع الآخر 1442، ويمكن من خلالها الإستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء لشهر نوفمبر التي تشمل مختلف الأجهزة المنزلية.