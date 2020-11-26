انت الان تتابع تفاصيل خبر اعرف أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف علي أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021 مع اقتراب عام 2020 من نهايته ، هناك بوادر تبعث على الأمل للسفر وسط الوباء: اختبارات COVID-19 متاحة على نطاق أوسع ، والوجهات تجد طرقًا لإعادة فتح أبوابها بأمان دون الحاجة إلى المسافرين إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، وقد يكون اللقاح في النهاية قيد التشغيل في العام المقبل ، ويأمل العديد من المسافرين عودة الرحلات السياحية – وهم يبحثون بالفعل عن مكان للحجز. وفقًا لتقرير اتجاهات السفر لعام 2021 من Expedia ، يبحث معظم المسافرين عن وجهات توفر العزلة والشمس والرمال ، ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق الكثير من الرحلات الجوية. إليكم متابعينا 11 وجهة تقول شركة إكسبيديا إن المسافرين يهتمون أكثر بزيارتها العام المقبل.

11. جزر المالديف

يهتم المسافرون حول العالم أكثر من أي وقت مضى بالتخطيط لرحلة إلى جزر المالديف حيث تعتبر من أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021 ، وهي سلسلة هادئة من الجزر المرجانية في المحيط الهندي. وهي مفتوحة حاليًا للمسافرين من أي بلد (يجب على الزائرين إجراء اختبار PCR سلبي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة). كما تم استئناف عمليات الرحلات الجوية إلى جزر المالديف من الولايات المتحدة ، حيث تنقل شركات الطيران الدولية الكبرى مثل طيران الإمارات وسنغافورة وقطر منشورات أمريكية إلى الجنة المنعزلة المطلة على المحيط.

10. بولينيزيا الفرنسية

وجهة أخرى بعيدة المدى يحلم المسافرون بزيارتها العام المقبل؟ جزر بولينيزيا الفرنسية. الجزر المرجانية المشمسة مفتوحة حاليًا للسياح الدوليين الذين يمكنهم تقديم اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون ثلاثة أيام من الوصول.

استأنفت كل من طيران تاهيتي نوي ويونايتد إيرلاينز رحلاتها إلى تاهيتي من لوس أنجلوس. أطلقت Fiji Airways أيضًا برنامجًا جديدًا لاستئجار طائرة خاصة خارج LAX بالشراكة مع منتجع جزيرة Laucala الخاص (الطائرة بالإضافة إلى أسبوع شامل كليًا لـ 20 ضيفًا في الجزيرة ستكلفك 450.000 دولار). من ناحية أخرى ، سيتعين على أولئك الذين يأملون في السفر برحلات تجارية إلى فيجي ، الانتظار حتى العام المقبل حيث أوقفت الجزر وصول شركات الطيران العادية حتى ربيع 2021 على الأقل.

9. لوس كابوس ، المكسيك

تعد المكسيك أحد الأسواق الترفيهية التي تحظى بشعبية دائمة بين المصطافين. لا يبدو أن هذا الاتجاه يتغير في عام 2021 ، مع احتلال لوس كابوس – والعديد من مدن المنتجعات المكسيكية الأخرى – صدارة تقرير Expedia. المدينة ، التي تطفو على شبه جزيرة باجا كاليفورنيا ، مليئة بالفنادق من الدرجة الأولى ، وبجوار سان خوسيه ديل كابو بها الكثير من المطاعم والمحلات التجارية النابضة بالحياة لاستكشافها. إذا كنت تخطط لرحلة كابو العام المقبل ، فسيكون لديك الكثير من خيارات النقل: العديد من شركات الطيران الأمريكية تركز عروضها على هذه الأنواع من الأماكن المشمسة وتضيف كابو كوجهة.

8. ميامي

سجلت الوجهات الشاطئية المحلية أيضًا درجات عالية مع المسافرين الذين يبحثون عن رحلة 2021. وفي العام المقبل ، سيشاهد المسافرون شواطئ ميامي ذات الرمال البيضاء الشهيرة – أضف إلى مشهد الكوكتيل الحرفي النابض بالحياة في المدينة والمأكولات البحرية ذات المستوى العالمي والمطاعم الكوبية ، وليس من الصعب معرفة سبب احتلال هذه الوجهة في المرتبة الثامنة ضمن أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021. لطالما كانت جنوب فلوريدا سوقًا قويًا لشركات الطيران مثل JetBlue و Southwest – تتضاعف الأخيرة من خلال إطلاق رحلات إلى مطار ميامي الدولي لأول مرة في 15 نوفمبر.

6-جزر هاواي

مع رفع الحجر الصحي لمدة أسبوعين للزوار الذين اختبروا نتائج سلبية لـ COVID-19 ، تتصدر هاواي مرة أخرى قوائم الوجهات التي يحلم بها المسافرون. تقدم شركات الطيران مثل خطوط هاواي الجوية ويونايتد للركاب مجموعة من خيارات اختبار المطار ، مما يبسط الأمور. العديد من الخطوط الجوية إلى ولاية ألوها إما تعمل أو يتم إعادة تشغيلها ، بما في ذلك طريق نيوارك إلى ماوي الذي تم إطلاقه حديثًا من يونايتد وخطوط هاواي الجوية من بوسطن إلى هونولولو – وهي أطول رحلة محلية في الولايات المتحدة لعام 2021 ، المسافرون الذين يبحثون عن ماوي ، مع العديد من المنتجعات الشاطئية المترامية الأطراف ، وواهايو ، موطن هونولولو الصاخبة ، على مقربة شديدة.

5. بونتا كانا جمهورية الدومينيكان

فتحت جمهورية الدومينيكان حدودها أمام المسافرين الدوليين في يوليو ، واعتبارًا من أكتوبر ، بدأت منتجعات الجزيرة البالغ عددها 101 أيضًا في الترحيب بالسياح. واحدة من الوجهات الأكثر شعبية في جمهورية الدومينيكان وأحد أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021، بونتا كانا ، تحتل مرتبة عالية مع المسافرين المحتملين المستعدين للوقوف على الشاطئ مع مشروب بارد. توصياتنا؟ تحقق من Tortuga Bay Puntacana Resort & Beach Club ، أحد الخصائص المفضلة لقراء Traveler على الجزيرة.

4. أورلاندو أفضل أماكن للسفر خلال عام 2021 للعائلات

كل عام ، تؤمن أورلاندو مكانتها كوجهة رئيسية مع العائلات أثناء توجهها إلى عالم ديزني ، وفي عام 2021 يبدو أن قرعة المنتزه الترفيهي قوية بنفس القدر. أعيد افتتاح Disney World رسميًا اعتبارًا من 11 يوليو بعد إغلاق دام أربعة أشهر ، وتعمل حاليًا بقدرة محدودة وتتطلب الحجوزات عبر الإنترنت لجميع الضيوف ، بينما تم تخفيف الاحتفالات الموسمية مثل احتفالات عيد الميلاد هذا العام للسماح بالتباعد الاجتماعي.

3. لاس فيغاس

مع إعادة افتتاح المنتجعات والكازينوهات ببطء في مدينة سين سيتي ، يتطلع المسافرون إلى العودة إلى فيغاس العام المقبل أيضًا. قد يجد السائحون أن الشريط الساحر يبدو مختلفًا بعض الشيء وسط الوباء ، لكن مشهد المطاعم الفخم في المدينة يتكيف بشكل جيد. لقد أعادت كل من JetBlue و Delta و Southwest رحلات جوية بدون توقف من العديد من الأسواق في جميع أنحاء البلاد ، وهذه إشارة أخرى إلى أن لاس فيجاس هي وجهة مطلوبة مع المسافرين الأمريكيين.

2. ريفييرا مايا ، بلايا ديل كارمن ، وتولوم في المكسيك

هناك شيء واحد مؤكد بشأن 2021: المسافرون يريدون أن يكونوا في المكسيك. يحتل هذا الثلاثي من مدن المنتجعات المجاورة ذات الشعبية الكبيرة المرتبة الثانية في تقرير اتجاهات Expedia. يبدو أن الباحثين عن الشمس مصممون على تجربة مجموعة فنادق كوينتانا رو الواسعة الفخمة المواجهة للشاطئ ، لدرجة أن مدينة أخرى في هذه المنطقة احتلت الصدارة في القائمة.

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1. مدينة كانكون في المكسيك

يتوق المسافرون الذين يتوقون إلى الاسترخاء والشمس والرمال إلى أن تكون كانكون الوجهة الأفضل في العام المقبل. تُعد غالبية شركات الطيران الأمريكية – بما في ذلك United و Southwest و American و JetBlue – المفضلة دائمًا بين المصطافين من جميع أنحاء البلاد ، رحلات جوية إلى المدينة. بعد إعادة فتح أبوابها للسائحين خلال الصيف ، تجذب كانكون مرة أخرى موجات من المسافرين المتجهين إلى الشاطئ: في أكتوبر 2020 ، تجاوز مطار المدينة مليون مسافر شهريًا لأول مرة منذ بدء الوباء.