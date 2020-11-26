نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire مجاناً والحصول على آلاف الجواهر بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire لعبه فري فاير أصبحت من أكثر الألعاب التي يحبها الجميع في الآونة الأخيرة وحققت شهرة مذهلة، ويبحث الكثيرون عن طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير مجاناً وأيضا معرفة الطرق الحديثة لشحن جواهر فري فاير، لأنه يوجد عدة طرق يستعملها محترفي هذه اللعبة فمن الممكن شحن جواهر فري فاير مجانا بإستخدام ID، عن طريق محرك بحث جوجل وتجربة إرسال اللاعب ID لكي نحصل على مئات من الجواهر والجوائز مجانا،ً وإليكم طريقة شحن جواهر فري فاير 2020 مجاناً.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire

كيفية شحن جواهر فري فاير لعام 2020 بالمجان لكي نقوم بالتالي من أجل شحن لعبة جواهر فري فاير مجاناً garena free fire يجب علينا إتباع الآتي:

نقوم بإستخدام المتجر الخاص بجوجل بلاي الموجود بهاتفك.

نقوم بتحويل المتجر إلى حساب أمريكي للعمل على الاستفادة بالنقاط وتجميعها، وسوف نمدكم بكيفية تحويله خلال الأسطر القليلة القادمة لأننا لا نحصل على هذه النقاط إلا بعد عملية التحويل.

نقوم بعد النقاط بإستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عملية تنزيل، بأقوى العروض التي تظهر أمامك عند الدخول على التثبيت نقوم بالضغط على إلغاء.

نقوم بتحويل النقاط بإستخدام الرصيد الخاص ببطاقة المتجر.

نقوم بفتح العروض الخاصة بجواهر فري فاير.

نقوم بالحصول على هذه الجواهر من خلال الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي.

كيفيه تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

لعبة فري فاير نالت إعجاب شديد من الجميع لذا يسعون دائما على التعرف على طريقة شحنها بالمجان، ولكن لابد من تحويل المتجر إلى أمريكي للعمل على شحنها بالمجان من خلال: