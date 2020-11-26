عروض اسواق العثيم بالسعودية وتخفيضات تصل الى 30% على الهواتف الذكية والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض الهواتف والشاشات من أسواق العثيم، منتجات مختارة من عروض العثيم الاسبوعية للتوفير بالاسبوع الثاني من أسواق العثيم السعودية، واسعار تنافسية ومخفضة، وتنتهي العروض يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ربيع ثاني، 24 من نوفمبر الحالي، لا يفوتكم العروض. عروض أسواق العثيم عروض الجوالات في العثيم، اليكم تخفيضات العثيم على الهواتف الذكية عروض العثيم جوال سامسونج إي 21 إس ، سعة ذاكرة تخزين 64 جيجابايت، متوفر باللون الاحمر، فقط بسعر 719 ريال سعودي.

عرض العثيم جوال سامسونج اي 21، سعة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأبيض المارو، فقط بسعر 1295 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جوال هواوي واي 8 إس ، سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت، متوفر باللون الأخضر، للنخبة فقط بسعر، 775 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم جوال سامسونج إي 01 كور، سعة ذاكرة 16 جيجابايت، متوفر باللون الاحمر، فقط بسعر 289 ريال سعودي.

عروض الجوالات في العثيم جوال نوكيا 105، يدعم شريحتين، بطارية تدوم طويلاً، متوفر باللون السماوي، فقط بسعر 69 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7 أي، سعة ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، عدد 4 كاميرا خلفية، متوفر باللون الأخضر المعدني، فقط بسعر 995 ريال سعودي. عرض العثيم تخفيضات العثيم اليوم على اكسسوارا الجوالات عروض الجوالات في العثيم لانا زون سماعة بلوتوث طوق بسعر 28 ريال سعودي فقط.

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