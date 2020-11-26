نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الاسبوعية لمدة 4 أيام فقط في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية ، يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات على الكثير من المنتجات المختلفة منها الغذائية من منتجات اللحوم والأسماك والألبان وأيضا على الكثير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعروض على الجوالات والمنتجات الأخري المختلفة لتلبيه احتياجات جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية .

وتستمر عروض هايبر بنده 2020 لمدة أربع أيام فقط حتي يوم 1 ديسمبر الشهر المقبل، انتهزوا هذه الفرصة وسارعوا بالشراء للاستفادة من عروض بنده 2020 ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أخر عروض بنده الاسبوعية في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض بنده الاسبوعية ( على الأجهزة الكهربائية )

عروض بنده الاسبوعية ، يقدم هايبر بنده الكثير من العروض على الأجهزة الكهربائية وها هي العروض :

مكواة بخار كليك أون، بسعر 65 ريال سعودي، قم بشراء واحده وأحصل على واحدة أخري مجانا .

عروض بنده 2020 على مكواة جيباس، بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي .

على مكواة جيباس، بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي . مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي، بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 418 ريال سعودي، وأحصل على غلاية كهربائية ارايتي هدية مجانية .

عروض بنده الاسبوعية على مكنسة كهربائية جيباس، 21 لتر، بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي .

على مكنسة كهربائية جيباس، 21 لتر، بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي . موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس، بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 518 ريال سعودي، وأحصل على عصارة جيباس هدية مجانية .

مايكروويف شارب، 20 لتر، بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي .

عروض هايبر بنده 2020 على قطاعة مولينكس، 500 واط، بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 195 ريال سعودي .

على قطاعة مولينكس، 500 واط، بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 195 ريال سعودي . عصارة كليك أون، بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي .

عروض الجوالات اليوم

عروض بنده الاسبوعية ، يقدم هايبر بنده عروض وخصومات جباره على الالكترونيات وها هي العروض :

جوال هواوي واي 6 بي ، بسعر 579 ريال سعودي .

جوال هواوي واي 5 لايت ، بسعر 359 ريال سعودي .

جوال هواوي واي 8 بي ، بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 930 ريال سعودي .

جوال هواوي واي 9 أي ، بسعر 1099 ريال سعودي .

جوال هواوي نوفا 7 أي ، بسعر 1049 ريال سعودي بدلا من 1149 ريال سعودي .

عروض هايبر بنده للجوالات 2020 على جوال لينوفو أي 7 ، بسعر 329 ريال سعودي .

على جوال لينوفو أي 7 ، بسعر 329 ريال سعودي . جوال سامسونج أي 01 كور ، بسعر 329 ريال سعودي .

أي 01 كور ، بسعر 329 ريال سعودي . جوال سامسونج أي 31 ، بسعر 899 ريال سعودي .

جوال سامسونج أي 21 أس ، بسعر 769 ريال سعودي .

عروض بنده للجوالات 2020 على جوال اتش تي سي ديساير 12 أس ، بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 769 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أخر عروض بنده الاسبوعية في السعودية على الكثير من المنتجات المختلفة .