نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو هرفي عروض وتخفيضات مميزة تصل لـ 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديدين عن أسعار منيو هرفي للطلب بمناسبة عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء، يعتبر مطعم هرفي من ضمن أجمل مطاعم المملكة التي تقدم وجبات الدجاج والمأكولات البحرية والوجبات السريعة اللذيذة مثل مطعم البيك، قدم المطعم عروض منافسة جدًا عند شرائك لوجبة عليها عرض تأخذ أخرى عليها مجانًا أو الوجبة الأخرى بثمن العرض.

عروض أسعار منيو هرفي

يقدم هرفي مجموعة من العروض المتميزة عند شرائك برجر اللحم مقابل 11 ريال تأخذ لعبة مجانية، وعلى كل وجبة طفل هدية مجانية، وأيضًا عروض كالتالي:

البرجر الهندي 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

اليوناني 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

هرفي كبير بالجبنة 16 ريال بدلًا من 21 ريال.

وجبة برجر السمك 10 ريال بدلًا من 13 ريال.

كمبو الهندي 20 ريال بدلًا من 26 ريال.

التوصيل عبر التطبيق مجانًا، وهو متميز عن مطعم الطازج في ذلك

محتويات منيو هرفي

وجبة برجر الدجاج 20 ريال

البرجر التركي 26 ريال

هرفي كبير بالجنبة 21 ريال

برجر السمك 20 ريال

برجر الدجاج مع الجبن 16 ريال

دبل هرفي 26 ريال

البرجر الهندي 26 ريال

سوبر تشيكن 16 ريال

تورتيلا الدجاج 25 ريال

دجاج مشوي 20 ريال

سلطة يونانية 12 ريال

سلطة سيزرز دجاج 14 ريال

سلطة خضراء 12 ريال

تورتيلا الدجاج المشوي 23 ريال

كمبو هرفي سوبر ستاز 19 ريال

سوبر تشيلي الدجاج 18 ريال

تشيلي الدجاج 16 ريال

البرجر اليوناني 26 ريال

كمبو الجمبري 31 ريال

كمبو نواعم الدجاج 16 ريال

وجبات الأطفال:

وجبة برجر اللحم 11 ريال

وجبة أطفال نفت الدجاج

وجبة تشيز برجر.

الوجبات الجانبية:

بطاطس وافل عادي

بطاطس وافل كبير

بطاطس وافل ميجا

بطاطس ميجا

بطاطس صغير

نقت الدجاج

حلقات البصل المقرمشة

بطاطس حجم كبير

الحلويات:

فطيرة التفاح

فراولة ميلك شيك 10 ريال

فانيليا ميلك شيك 10 ريال

شكولاتة ميلك شيك 10 ريال

أوريو كول

فروستي

ايس كريم فانيليا 4-6 ريال

ايس كريم فراولة 4-6 ريال

ايس كريم شكولاتة 4-6 ريال

ايس كريم كون

جيرمن كون

شكولاتة تشيز كيك

فراولة تشيز كيك

أوريو تشيز كيك

تشيز كيك كراميل

تشيز كيك سادة

يمكن الطلب من خلال تطبيق هرفي ويصلك الطلب مجانًا ومعه هدايا بمناسبة العروض الحالية، والعروض سارية حتى نفاذ الكمية بالمطاعم