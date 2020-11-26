عروض هايبر ماركت ساكو خصومات هائلة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية، عروض وخصومات حصرية من هايبر ماركت ساكو على كل ما يطلبه التخييم أو الرحلات من مستلزمات، ومنها ترمس السوائل الذي يحافظ على درجة حرارتها سواء الباردة منها أو الساخنة، وكذلك عروض كبيرة على مواقد الشواء، فقط في أسواق ساكو داخل المملكة العربية السعودية. عروض هايبر ماركت ساكو عروض وتخفيضات على ترمس السوائل من هايبر ماركت ساكو ترمس إنفيكتا صناعة برازيلية، شكل رخام أخضر، سعة واحد لتر، يحتفظ بالحرارة لمدة ست ساعات، يحتفظ بالبرودة لمدة 12 ساعة، سعر القطعة(39)ريال سعودي، بدلاً من(46.75)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(47)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس فولاذ مصنوع من الاستانليس ستيل، سعة واحد لتر، يحتفظ بالحرارة لمدة ست ساعات، ويَحتفظ بالبرودة لمدة 12 ساعة، سعر القطعة(59)ريال سعودي، بدلاً من(69.75)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر عشرة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ترمس فولاذ إنفيكتا صنع في البرازيل، سعة 2.2 لتر، يحتفظ بالحرارة لمدة تسع ساعات، ويَحتفظ بالبرودة لمدة عشرين ساعة، سعر القطعة(109.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض وخصومات هايبر ماركت ساكو اقوى العروض والخصومات من هايبر ماركت ساكو موقد مقاس 60 سنتيمتر، اللون ذهبي، سعر الوحدة(399)ريال سعودي، بدلاً من(449)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر خمسين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موقد مقاس 70 سنتيمتر، اللون ذهبي، سعر الوحدة(449)ريال سعودي، بدلاً من(505)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر 55 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. موقد مقاس 80 سنتيمتر، اللون ذهبي، سعر الوحدة(449)ريال سعودي، بدلاً من(559)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر ستين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو على المفروشات الخارجية تخفيضات هايبر ماركت ساكو على المفروشات الخارجية بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 8 أشخاص مع طاولة في تخفيضات ساكو إلى 3.839 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.999 ريال. بلغ سعر طقم جلوس للحديقة أي 4 أشخاص إلى 399 ريال سعودي بدلاُ من سعر 549 ريال سعودي. بلغ سعر طقم جلوس للحديقة أي 6 أشخاص إلى 2.199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.159 ريال سعودي. طقم جلوس للحديقة ل5 أشخاص وطاولة بلغ سعره 1.899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.739 ريال. سعر طقم جلوس للحديقة بلغ 1.988 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.739 ريال سعودي. بلغ سعر المظلة الخارجية مع طقم جلوس وستائر لثمانية أفراد إلى 2.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.380 ريال. بلغ سعر طقم جلوس للحديثة 6 أشخاص وطاولة ومسند إلى 3.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.039 ريال. X إقرأ أيضاً: عروض وجبات البيك أشها واطعم الوجبات واضخم الخصومات 50% خصم علي الوجبات

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