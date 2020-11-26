عروض العثيم الأسبوعية خصومات على الجوال والشاشات تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الجوال لا تفوت على أجهزة الهواتف الذكية من سامسونج، حيث يوفرها هايبر ماركت عبد الله العثيم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات ومختلف الإصدارات، فقط داخل أسواق العثيم بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية. خصومات العثيم على الجوال عروض وخصومات العثيم على الهواتف الذكية من سامسونج بهايبر ماركت عبد الله العثيم: تخفيضات أسواق العثيم هاتف ذكي من سامسونج أي 01 كور، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، حجم الشاشة 5.3 بوصة، سعة الرامات واحد جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية خمسة ميجابيكسل، مزود بنظام أندرويد 10، سعر الجهاز(289)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض وتخفيضات العثيم على هواتف سامسونج أي 21 اس، هاتف ذكي من سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أسْود، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم على الهواتف الذكية عروض العثيم على هاتف ذكي من سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أَبيض، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية هاتف ذكي من سامسونج أي 21 أس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، حجم الشاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، دقة الكاميرا الخلفية 48 ميجابيكسل+ثمانية ميجابيكسل+ أَثنين ميجابيكسل+أَثنين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل، اللون أزرق، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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