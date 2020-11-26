نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ابتداءً من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربية والإلكترونية بنهاية العام ضمن عروض الجمعة البيضاء، والتي تبدأ من الخامس والعشرين من شهر نوفمبر وحتى اليوم الأول من شهر ديسمبر، وتتضمن العروض مجموعة متميزة من العروض على الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية بخصومات رائعة وأسعار تنافسية.

عروض أسواق العثيم على الجوالات والتابلت:

هاتف سامسونج A51 سعة 128 جيجا بايت، فقط بسعر 910 ريال.

هاتف هونر 9 اكس لايت سعة 128 جيجا بايت، السعر داخل العرض 739 ريال سعودي.

جوال تكنو كي أي 5 سعة 32 جيجا بايت، سعر المنتج داخل العرض 355 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 105، شريحتي sim بسعر 69 ريال سعودي.

تابلت جي تايد G25 متوفر بسعر 215 ريال داخل العرض.

تابلت داتا زون بسعر 205 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 7i مساحة 128 جيجا بايت، متوفر الآن بسعر 985 ريال.

هاتف أيفون 12 ميني متوفر بسعة 128 جيجا بايت بسعر 3349 ريال، وسعة 56 جيجا بايت بسعر 3099 ريال سعودي.

عروض عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية والمنزلية:

مطحنة قهوة أي تي سي بسعر 59 ريال.

ميكرويف هومر سعة 20 لتر بسعر 195 ريال.

احصل على مكواة كولين بخار بقوة 1500 واط بسعر 119 ريال.

فرن كهربائي ماركة نيكاي سعة 45 لتر، متوفر بسعر 199 ريال سعودي.

شاشة من نوع ARROW إل إي دي 40 بوصة بسعر 529 ريال.

شاشة Arrow إل إي دي 43 بوصة بسعر 599 ريال سعودي.

شاشة توشيبا إل إي دي 43 بوصة، فقط بسعر 799 ريال.

شاشة نيكاي إل إي دي 39 بوصة بسعر 399 داخل العرض.

غلاية مياه روفو استيل فقط بسعر 29 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس من نوع بانيكس متوفرة بسعر 179 ريال.



محضرة طعام كينوود 190 بي اف بسعر 139 ريال.

غلاية مياه نيكاي بسعر 29 ريال.

طقم إفطار كولين بسعر 129 ريال سعودي.

كبة بصل جانو 260 واط فقط بسعر 39 ريال.

غسالة هومر حوضين وزن 5 كجم بسعر 385 ريال.

محضرة طعم جيباس 4×1 بسعر 99 ريال.

قدر ضغط كهربائي من نوع هومر فقط بسعر 199 ريال.

مكنسة كوولين برميل سعة 21 لتر فقط بسعر 139 ريال.

وتستمر أسواق عبد الله العثيم في تقديم تخفيضاتها لعملائها على العديد من السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من المنتجات في فروع المؤسسة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.