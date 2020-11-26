نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب اهم العروض و التخفيضات دخال هايبر ماركت الدانوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب بالسعودية، سنتعرف معًا على كل ما يهم المنزل العصري الحديث بالمملكة العربية السعودية، وهذا من خلال عروض دانوب التي تقدمها للمواطنين بالسعودية من أحدث عروضها، عن الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية وكل ما يلزم المنزل. عروض الدانوب فروليني بسكويت عضوي بالشوكولاتة/ فيلكس وزن 250 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي. شوكولاتة نوتيلا وزن 750 جرام بسعر 24.50 ريال سعودي. شوكولاتة فيريرو روشيه وزن 300 جرام بسعر 28.95 ريال سعودي. أرز بسمتي بنجابي الشعلان وزن 5 كيلو بسعر 32.95 ريال سعودي. مكرونة العلالي وزن 400 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي. شراب بنكهات متنوعة 1 لتر بسعر 16 ريال سعودي. خصومات الدانوب عروض الخضار والفاكهة من الدانوب طماطم وزن كيلو بسعر 6.50 ريال سعودي. بامية وزن كيلو بسعر 12.95 ريال سعودي. ليمون كبير وزن كيلو بسعر 6.95 ريال سعودي. عنب أحمر وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي. أفندي مغربي وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض الدانوب الأسبوعية تفاح جولدن وزن كيلو بسعر 6.95 ريال سعودي. جزر وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي. بصل / كيس بسعر 3.95 ريال سعودي. ثوم وزن 200 جرام الكيس بسعر 1.50 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب تخفيضات الدانوب خيار وزن كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي. زهرة وزن كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي. شمام وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي. تخفيضات الدانوب تخفيضات أسواق الدانوب بي اند دي ترمس ب40 ريال. بى اند دي طقم قهوة 6 قطع ب23 ريال. بي اند دي ترمس استانلس 0.4 لتر ب35 ريال. بي اند دي ترمس استانلس 0.8 لتر ب50 ريال.

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