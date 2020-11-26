عروض أسواق المزرعة أقوى وأضخم العروض خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة، تقدم أسواق المزرعة أقوى عروضها وأضخمها من حيث الأسعار الموفرة والمميزات التي يقدمها من الخصومات، بالإضافة إلى ما تقدمة أسواق المزرعة من كافة السلع وكافة الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، وكل ما يخص المنزل العصري. عروض أسواق المزرعة الأرض زيت زيتون بكر فلسطيني 1 لتر + فريكة 250 جرام مجانًا بسعر 39.95 ريال سعودي. الأرض فريكة وزن 500 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي. الأرض خليط الزعتر الفلسطيني الفاخر وزن 250 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي. الأرض زيت زيتون بكر عضوي وزن 500 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي. تخفيضات أسواق المزرعة الأرض فلفل حار وزن 300 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي. الأرض معجون الحبة السوداء وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي. اولد الباسو خبز تورتيلا ناعم ميني، وزن 250 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي. ميسن رابس منوع وزن 420 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي. ويتابكس حبوب الفطور بالفواكة والمكسرات وزن 600 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي. عروض أسواق المزرعة علي الفواكه والمخبوزات بوميلو وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي. كستله/ كيس / حبة بسعر 5.95 ريال سعودي. تفاح أخضر وزن كيلو بسعر 6.50 ريال سعودي. توت أزرق وزن 125 جرام علبة بسعر 9.95 ريال سعودي. سفرجل وزن كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي. الأصيل خلاص فاخر مكنوز وزن كيلو / حبة بسعر 11.95 ريال سعودي. سيافا تمر سكري وزن كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي. خصومات أسواق المزرعة خصومات أسواق المزرعة تمر هندي حلو الحبة بسعر 7.95 ريال سعودي. جوز عين الجمل/ علبة بسعر 14.95 ريال سعودي. سيافا تمر صقعي وزن 400 جرام عسل لوز سمسم / 7 حبات بسعر 17.95 ريال سعودي. المزرعة شابورة شيبس زعتر بسعر 15.95 ريال سعودي. المزرعة برازق وزن كيلو بسعر 32.95 ريال سعودي. تنزيلات أسواق المزرعة اليومية تنزيلات أسواق المزرعة اليومية المزرعة فطيرة سبانخ بالجبن بسعر 7.50 ريال سعودي. المزرعة صحن معجنات صغيرة مشكل بسعر 5.50 ريال سعودي. المزرعة كرواسون زعتر ( علبة) بسعر 4.95 ريال سعودي. المزرعة خبز برجر السبانخ 4 حبات بسعر 5.75 ريال سعودي. المزرعة كليجا وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.

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