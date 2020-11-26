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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على الالكترونيات السعودية وفر أكثر على كل ما تحتاج إليه من أجهزة منزلية ومنها مكواة جيباس ب 59 ريال، بدلا من 85 ريال، مكواة بخار كليك أون السعر يشمل 2 مكواة ب 65 ريال، مكنسة كهربائية وغلاية من ارايتي ب 149 ريال، بدلا من 418 ريال، مكنسة 21 لتر من جيباس ب 199 ريال، بدلا من 239 ريال، موزع مياه وعصارة جيباس ب 299 ريال، بدلا من 518 ريال، مايكروويف شارب ب 269 يال، بدلا من 319 ريال، غسالة تعبئة علوية لونها أبيض + مايكروويف رمادي 30 لتر من ستنجهاوس ب 1.099 ريال، بدلا من 1.598 ريال، ثلاجة كليك أون وقلاية ب 459 ريال، بدلا من 779 ريال.
عروض هايبر بنده على الالكترونيات السعودية وفر أكثر
قطاعة مولينكس ب 139 ريال، بدلا من 195 ريال، قلاية بدون زيت فليبيس+ خلاط فليبس ب 799 ريال، بدلا من 1.580 ريال، عصارة لتحضير العصائر الطازجة من كليك أون ب 115 ريال، بدلا من 149 ريال، عصارة مولينكس ومعها طاحونة قهوة ب 279 ريال، بدلا من 418 ريال، غلاية ومكواة بخار فيليبس ب 175 ريال، بدلا من 284 ريال، مكواة بخار عامودية فيليبس+ مكواة بخار ب 259 ريال، بدلا من 448 ريال، عجانة مولينكس+ خلاط ب 689 ريال، بدلا من 934 ريال.
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طقم زبديات كارامان كاسي باسباتشي 6 قطع + 1 مجاناً ب 22 ريال، صحون عشاء نيو كارين لومينارك + 1 مجانا ب 8.50 ريال، زبدية للسكر مع غطاء لومينارك 1+1 مجاناً ب 9 ريال، كاسة إيموجي باسباتشي ب 7 ريال، كوب لابوني لومينارك 1+1 ب 10 ريال، طقم صواني مستطيلة للفرن بوركام 1+1 مجاناً ب 53 ريال، ستارة أوبوس 1+1 مجاناً ب 39.95 ريال.
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