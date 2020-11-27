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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا لمدة 3 أيام على مستلزمات المنزل العصرى extra.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا على كل ما يحتاجه المنزل العصري من مستلزمات، تجدون دائمًا كل ما هو حديث وجديد من أجهزة المطبخ الكهربائية ة، حتى الأسرة الهوائية، على موقع اكسترا الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية أقوي عروض السعودية من اكسترا.
عروض اكسترا الجمعة البيضاء
خصومات وتخفيضات على صانعات الثلج من زي لايت في الجمعة البيضاء من اكسترا
- عروض اكسترا زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون فضي، 220_240 فولت، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان للأطفال، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 36 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
- تخفيضات اكسترا زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون أبيض، 220_240 فولت، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان للأطفال، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 36 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
- زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون فضي، ضمان لمدة سنتين، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 41 لمدة 36 شهراً.
خصومات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية %30 خصم على بيست واي مرتبة هوائية، اللون رمادي، سعر القطعة(98) ريال سعودي، بدلاً من(139)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر 41 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع خمسة ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
- عروض اكسترا %29 خصم على بيست واي سرير هوائي، ملون، سعر القطعة(135)ريال سعودي، بدلاً من(189)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر 54 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع سبعة ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
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