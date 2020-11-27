عروض اكسترا لمدة 3 أيام على مستلزمات المنزل العصرى extra.com

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات اكسترا على كل ما يحتاجه المنزل العصري من مستلزمات، تجدون دائمًا كل ما هو حديث وجديد من أجهزة المطبخ الكهربائية ة، حتى الأسرة الهوائية، على موقع اكسترا الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية أقوي عروض السعودية من اكسترا.

عروض اكسترا الجمعة البيضاء

خصومات وتخفيضات على صانعات الثلج من زي لايت في الجمعة البيضاء من اكسترا

عروض اكسترا زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون فضي، 220_240 فولت، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان للأطفال، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 36 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون أبيض، 220_240 فولت، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان للأطفال، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 36 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

زي لايت صانعة ثلج منزلية، اللون فضي، ضمان لمدة سنتين، استخدام آمن، صمّمت لتدوم، توفر مياه حارة وباردة، قفل أمان، سعر الجهاز(849)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 41 لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا