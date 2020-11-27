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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير في الجمعة البيضاء تحطم الأسعار عرض لمدة ساعات أو حتي نفاذ الكمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات جرير الأسبوعية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالألعاب الإلكترونية من مختلف الماركات والشركات العالمية ومنها شركة أسوس، والعديد من أجهزة الطابعات الخاصة بشركة كانون، بأقل الأسعار وأحدث التقنيات، فقط وحصريًا داخل مكتبات جرير في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
عروض جرير الأسبوعية
عروض وخصومات جرير من أسوس على أجهزة كمبيوتر الألعاب الإلكترونية من مكتبات جرير:
- تخفيضات جرير على خصم 35 ٪ على أسوس روج زِيفروس GX501GI-EI0، كمبيوتر محمول للألعاب، حجم الشاشة 15.6 بوصة، الجيل الثامن، i7-8750H انتل كور، إنفيديا جي فورس جي تي اكس 1080، بسعة 8 جيجابايت، ذاكرة داخلية 512جيجابايت اس اس دي، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، سعر الجهاز(9199)ريال سعودي، بدلاً من(14199)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(5000)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(525)ريال سعودي لمدة 24 شهراً.
- عروض جرير الأسبوعية خصم 30٪ على أسوس روج ستريكس GL12CX، معالج ثماني النواة، كمبيوتر ألعاَب مكتبي، الجيل التاسع، i7-9700K إنتل كور، إنفيديا جي فورس ار تي اكس2080، سعة 8 جيجابايت، اللون رمادي أيرون، سعر الجهاز(7599)ريال سعودي، بدلاً من(10899)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(3300)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة،أو قسط وادفع(434)ريال سعودي لمدة 24 شهراً.
خصومات مكتبة جرير
خصومات وتخفيضات على طابعات كانون متعددة الوظائف في مكتبات جرير:
- عروض جرير اليوم على خصم 10٪ على كانون PIXMA TS5340 All-in-One، مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف نسخ وطباعة، مزود بخاصية واي فاي ،طابعة نافثة للحبر، سعر الجهاز(197)ريال سعودي، بدلاً من(219)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(21)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات جرير خصم 10٪ على كانون PIXMA MG3640S، مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف، سعر الجهاز(152)ريال سعودي، بدلاً من(169)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(17)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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