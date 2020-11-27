نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير للبلاك فرايدي على التلفزيون الذكي ( سامسونج، هاير، ال جى ) في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للبلاك فرايداى، بالطبع الكثير من الرجال والسيدات ينتظرون عروض البلاك فرايداى أو الجمعة البيضاء بسبب الخصومات والعروض الإغرائية التي تصل إلى 50% على الكثير من المنتجات المختلفة، انتهزوا الفرصة وسارعوا بالشراء للإستفادة من هذه العروض، واليوم سوف نتعرف على خصومات مكتبة جرير الكثيرة والجبارة على الأجهزة التليفزيونية الذكية، تابعوا معى لمعرفة التفاصيل . عروض مكتبة جرير ( تلفزيون سامسونج ) سامسونج، الشركة الرائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية والأليكترونية لديها عرض جبار على Smart TV سامسونج TU7000 ، يأتى بشاشة 75 بوصة بدقة 4K ULTRA HD بدقة ألوان 3840*2160 بيكسل مع معدل تحديث 100 هرتز ومعالج رباعي النواة، تقنية توصيل واى فاى، 2 منفذ HDMI، سماعات دولبى ديجيتال بلس ( 20 واط أر ام أس ) كل هذه المميزات مع 44% خصم وبسعر 4999 ريال سعودي فقط بدلا من 8999 ريال سعودي . عروض مكتبة جرير ( تلفزيون هاير ) هاير، من الشركات التي تصنع أجهزة تلفزيونيه بسعر اقتصادي منها SMART TV هاير K6600UGA، يأتي بشاشة 65 بوصه بدقة 4K ULTRA HD دقة ألوان 3840*2160 بيكسل ومعدل تحديث 60 هرتز مع مدى ديناميكي HDR واضاءة خلفية دي ال اي دي، نظام تشغيل ANDROID 9.0، تقنية توصيل بلوتوث، واى فاى، واير لس ، 4 منافذ HDMI، سماعات من نوع دولبى ديجيتال DUAL SPEAKERS، يدعم جميع برامج الأندرويد، له مميزات اخرى مثل التحكم عن طريق الصوت وهذه الخاصية متوفرة فى أجهزة تلفزيونيه أخري ولكن بسعر مضاعف لسعر أجهزة هاير كل هذه المميزات تأتى بخصم كبير 48% فقط على مكتبة جرير بسعر 2149 ريال سعودي فقط بدلا من 4099 ريال سعودي . ( تلفزيون ال جى ) ال جى، شركة ال جى المعروفة بجودة منتجاتها فهي رائده في تصنيع الأجهزة الكهربائية والأليكترونية لديها عرض مذهل على LG SMART TV 75UN8080PVA، يأتى بشاشة 75 بوصة بدقة 4K ULTRA HD بدقة ألوان 3840*2160 بيكسل، مع مدى ديناميكى عالى HDR10 PRO ومعدل تحديث 50 هرتز، معالج رباعي النواة، تقنية توصيل واى فاى،بلوتوث، وايرلس، 4 منفذ HDMI، سماعات ULTRA SURROUND يدعم تطبيقات APPLE TV NETFLIX، SHAHID، OSN، UFC TV،مع نظام تغشيل ويب 5.0 كل هذه المميزات مع 51% خصم فقط من مكتبة جرير وبسعر 4999 ريال سعودي فقط بدلا من 10299 ريال سعودي . الآن قدمنا لكم في هذا المقال بعض عروض مكتبة جرير على الأجهزة التلفزيونية بمناسبة البلاك فرايداى ( الجمعة البيضاء ) لمواطني المملكة العربية السعودية .

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