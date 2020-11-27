نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السدحان الأسبوعية للجمعة البيضاء من 26 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السدحان الأسبوعية , من أفضل عروض الجمعة البيضاء التي يَحرص الجميع على مُتابعتها ومعرفة كل جديد عنها، هي عروض السدحان الجمعة البيضاء، لأنها غير مقتصرة على بعض أنواع من المنتجات، بل على جميع الأقسام والمنتجات التي تتناسب مع جميع الأذواق، ولَهذا تَلقى قبولًا واهتمامًا من الجميع.

عروض السدحان الأسبوعية

تم انطلاق عروض السدحان في يوم الخميس الموافق 11 من ربيع الثاني 1442ه، والتي توافق 26 نوفمبر 2020، ومستمرة حتى يوم الأول من شهر ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442 هــ.

وتشمل العروض على مجموعة كبيرة من المنتجات المتنوعة سواء أكانت مستلزمات للبيت، أو مستلزمات المطبخ كالصواني، وقوالب تحضير الكيك، والبيتزا، بالإضافة إلى خصومات وتخفيضات على أنواع كثيرة من المنتجات الغذائية، والمشروبات، خصوصًا بمناسبة الجمعة البيضاء وتَلك هي الأقسام المتوفرة في أسواق السدحان:-

ملابس.

الطعام والمشروبات.

الصحة والجمال.

الرياضة والترفيه.

كتب وترفيه.

والآن إليكم أفضل صور عروض السدحان الأسبوعية:-

موقع السدحان لمعرفة آخر العروض

تُقدم أسواق السدحان عروض كثيرة، ومتجددة، والتي يُمكن معرفتها عبر الدخول على الموقع الرسمي الخاص به، واختيار أيقونة العروض الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية، والتي تضم كل العروض الخاص به، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على عروض نهاية الأسبوع الموجودة ايضًا بالأعلى.

والجدير بالذكر أن تلك العروض يَتم تَحديثها اولًا بأول، لتشمل على جميع الأقسام المتوفرة بالمتجر، بالإضافة إلى إمكانية معرفة أحدث عروض الجمعة البيضاء، ومشاهدة مجلة العروض واختيار المناسب منها بكل سهولة.