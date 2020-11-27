عروض ساكو اليوم بالسعودية و تخفيضات وأسعار تبدأ من 95 ريال على الأجهزة المنزلية

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عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو، ساكو السعودية تقدم لكل بيت عصري مجموعة من أجهزة المطبخ الرائعة بماركات عالمية وأسعار تنافسية، وخصومات كبيرة، فقط في عروض مجلة ساكو السعودية، لا تفوتكم. عروض ساكو تخفيضات ساكو شواية فيليبس غير لاصقة، 2300 واط، بسعر 438 ريال سعودي فقط.

عرض ساكو محضرة طعام يدوية، 750 واط، بسعر 449 ريال سعودي فقط.

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ساكو السعودية كبسولات قهوة بالحليب، 16 حبة/ العلبة، بسعر 32.75 ريال سعودي فقط. X إقرأ أيضاً: عروض أسواق هايبر ماركت عبد الله العثيم تفجر مفاجآت الأسعار المخفضة والتنزيلات الرائعة على الأدوات المنزلية وأسعار تبدأ من 53 ريال

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