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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم بالسعودية اليوم أقوي عروض التوفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم بالسعودية اليوم على المخللات كيلو من الزيتون سما اسباني حجم الجامبو ب 12.95 ريال، والزيتون المحشي ب 16.95 ريال، كيلو جبن رومي مصري ب 28.95 ريال، كيلو من المكدوس ب 17.95 ريال، والمرتديلا سنيورة حبش ب 23.95 ريال، مرتديلا حلواني بالزيتون ب 27.95 ريال، كيلو جبن فيكتو اسطنبولى ب 8.95 ريالن جبن دومتي دوبل كريم ب 11.50 ريال، وفيكتو دوبل كريم ب 8,95 ريال، جبن بالزيتون ب 10.95 ريال، وجبن طعمة اسطنبولى كيلو ونص ب 22.95 ريال، مرتديلا شامي رومي مدخن ب 42.50 ريال، 750 مل من زيت الزيتون هالى ب 9.95 ريال، هيل فيكتو هندي 500 جم أخضر اللون ب 84.95 ريال، 1000 جم ورق عنب ب 10.95 ريال.
عروض العثيم بالسعودية اليوم أقوي عروض التوفير
بسكويت شاي هالى يتكون من 12 حبة ب 12.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال، ربطة من بسكويت هالى بالتمر تتكون من 3 عبوات ب 11.95 ريال، بدلا من 17.50 ريال، علبة كب كيك ب 9.95 ريال، بدلا من 11.50 ريال، زيت هالى للطبخ لتر ونص ب 9.95 ريال، بدلا من 12.50 ريال، قهوة زمني كلاسيك وزن 200 جم ب 19.50 ريال، بدلا من 20.75 ريال، 12 حبة من كريم كاراميل رياض ب 20.95 ريال، بدلا من 27.52 ريال.
عروض أسواق العثيم اليوم على المواد المواد الغذائية
2 حبة من جبن كيري ب 23.95 ريال، بدلا من 32.25 ريال، علبة فاصوليا ليبيز مطبوخة بالصلصة ب 3.50 ريال، 2 علبة جبن مثلثات البقرة الضاحكة ب 19.95 ريال، شراب تروبيكس شيبس برينجلز نكهة 200 جم ب 7.50 ريال، بدلا من 13.25 ريال، جبن ابو الولد 500 جم ب 15.95 ريال، بيبسي بلاستيك لتر ب 8.95 ريال، مايونيز هاينز كلاسيك ب 10.95 ريال، صلصة طماطم هاينز ب 6.95 ريال، ب 10.95 ريال، حليب بوني سائل ب 9.95 ريال، بدلا من 13 ريال.
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