نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية والالكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أشهر أماكن التسوق في المملكة العربية السعودية؛ ونقدم لكم أقوى تخفيضات هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية والالكترونيات، فضلًا عن المقاضي الأساسية التي يحتاج إليه المنزل، كما يقدم تخفيضات حقيقية على الجوالات، وتمد فترة العروض من يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 ولمدة أسبوع بجميع الفروع في أنحاء المملكة. تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية المنزلية مكنسة كهربائية + غلاية ارايتي بسعر 149 بدلًا من 418 ر.س.

موزع مياه بارد/ساخن + عصارة فواكة من جيباس بسعر 299 بدلًا 518 ر.س.

ثلاجة + قلاية كيلك أون بسعر 459 بدلًا من 778 ر.س.

غسالة علوية +مايكروويف 30 لتر وستنجهاوس بسعر 1099 ر.س بدلًا من 1598.

قلاية + خلاط فيليبس بعر 799 بدلًا من 1580 ر.س.

عصارة + مطحنة قهوة مولينكس بسعر 279 بدلًا من 418 ر.س.

مكواة بخار عامودية + مكواة بخار فيليبس بسعر 259 بدلًا من 448 ر.س.

عجانة + خلاط مولينكس بسعر 689 بدلا من 934 ر.س. تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على شاشات التليفزيون تلفزيون امبكس جلوريا 50 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل تليفزيون ميدكو بسعر 1549 ر.س، و65 بوصة بسعر 1699 ر.س.

تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1749 ر.س.

تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل تليفزيون ميدكو بسعر 2199 ر.س و43 بوصة بسعر 999 ر.س.

تليفزيون TCL + ريسيفر ميني نادكو + حامل تليفزيون ميدكو بسعر 1399 ر.س. تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على الجوالات جوال هواوي y5 لايت بسعر 359 ر.س، وجوال هواوي y8p بسعر 799 ر.س، وجوال هواوي y6p بسعر 579 ر.س، وجوال هواوي y9A بسعر 1099 ر.س.

جوال سامسونج A21S بسعر 769 ر.س، وجوال سامسونج A31 بسعر 899 ر.س، وجوال سامسونج A01 بسعر 329 ر.س.

جوال أونور 9X بسعر 849 ر.س بدلًا من 985 ر.س، و جوال أونور 9X لايت بسعر 719 ر.س.

جوال لينوفو A7 بسعر 329 ر.س، وتابلت زنتالتي سي 700 بسعر 309 بدلًا من 357 ر.س.

جوال HTC desire 12S بسعر 399 ر.س بدلًا من 769 ر.س.

سماعة رياضية SBS + سماعة هدية بسعر 89 ر.س.

شاحن ماك + واحد هدية بسعر 109 ر.س، وكابل آيفون ماك + واحد هدية بسعر 19 ر.س.

حقيبة روكسون + واحدة بسعر 89 ر.س.

شاحن متنقل بمدخلين “أووي” + واحد هدية بسعر 109 ر.س. X إقرأ أيضاً: أقوي العروض من أسواق العثيم السعودية عروض نهاية العام

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