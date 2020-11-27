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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايدي على الشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية بالسعودية اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي عروض البلاك فرايدي على الشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية بالسعودية اليوم نقدمها من معارض الصندوق الأسود ومهرجان تحطيم الأسعار وتخفيضات تتجاوز ال 50% ومنها شاشة ال جي قياس 50 بوصة سعر العرض 1.799 ريال، بدلا من 3.599 ريال، وقياس ال 70 بوصة ب 3.699 ريال، بدلا من 7.999 ريال، وال 65 بوصة OLD ب 11.999 ريال، سعرها الأصلي ب 25.999 ريال، و ال 55 بوصة LED بتقنية nanocell ب 2.299 ريال، بدلا من 5.999 ريال.
عروض البلاك فرايدي على الشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية بالسعودية اليوم
عروض الصندوق الأسود على شاشات tcl تتضمن عرض على شاشة قياس 50 بوصة ب 1.249 ريال، بدلا من 1.609 ريال، شاشة tcl بتقنية LED قياس 70 بوصة ب 2.799 ريال، بدلا من 3.999 ريال.
عروض البلاك فرايدي اليوم
تلفزيون سوني 65 بوصة ب 3.599 ريال، بدلا من 5.499 ريال، جميع الشاشات الموجودة بالعروض عليها اشتراك بشاهد لمدة 12 شهر مجاناً، شاشة سوني 85 بوصة ب 8.799 ريال، بدلا من 12.999 ريال، شاشة سامسونج قياس 82 بوصة ب 6.999 ريال، بدلا من 13.999 ريال، شاشة قياس 65 بوصة ب 3.299 ريال، بدلا من 7.699 ريال سامسونج.
عروض الجوالات من الصندوق الأسود اليوم
سامسونج جالكسي A51 رام 6 جيجا بايت، بطارية 4000 ميلى امبير، كاميرا رباعية، شاشة قياس 6.5 بوصة ب 959 ريال، هاتف جالكسي A01 قياس 5.3 بوصة، رام 1ن كاميرا خلفية 8 MP، والأمامية 5 MP ب 329 ريال، هاتف سامسونج S20 PLUS رام 12 جيجا بايت، كاميرا رباعية، شاشة 6.7 بوصة ب 2.699 ريال.
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