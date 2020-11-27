نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية وأقوي عروض السعودية في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية أسواق العثيم السعودية من أهم الأسواق المعروفة في الدول العربية، وذلك لما تقدمه من العروض المميزة التي تبهر الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل أسواق العثيم وفق دراسات محددة، الهدف منها جذب المواطنين لزيادة عمليات الشراء، وبالرغم من تاريخ أسواق العثيم المتميز وكذلك الكثير من الفروع في مختلف أجواء المملكة، إلا أنه هناك سعي كبير من المسؤولين للوصول إلى أقصى حد ممكن من الشهرة والوصول إلى أكثر نسبة مبيعات في الوطن العربي، وهناك الكثير من العروض من أسواق العثيم السعودية على الكثير من المنتجات، وهذا ما سنقوم بالحديث عنه خلال السطور التالية.

عروض العثيم السعودية على الحلويات



توجد بعض العروض على الحلويات في أسواق العثيم كالآتي:

سعر علبة كريم دونات فانسي أربع قطع ب6. 95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

سعر علبة كرواسون بالزبدة خمس قطع ب5.95 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

سعر علبة شابورة دخن قطعتين ب 16.50 ريال سعودي بدلاً من 33 ريال سعودي.

سعر علبة شابورة سمسم وحبة البركة ب 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال سعودي.

سعر قطعة بيتزا خضار وسط ب 5.95 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

سعر كيلو زود بسيمة بجوز الهند والمكسرات ب 24.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو كنافة بالقشطة ب 22.50 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال سعودي.

سعر تورتة كرنفال وسط ب 44.50 بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

سعر كيلو حلا جوز الهند والكرز ب 29.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على المنظفات المنزلية

سعر علبة داوني ثلاثة لتر ب 16.95 ريال سعودي.

سعر صابون تايد 50 جرام ب 65.95 ريال سعودي.

سعر علبة اريال جل ثلاثة لتر اتوماتيك ب 29.95 ريال سعودي.

سعر علبة فيري لتر ونصف بالليمون ب 16.95 ريال سعودي.

تابعونا لمعرفة المزيد من عروض السعودية و التمتع بأكبر الخصومات في الجمعة البيضاء و خصومات نهاية العام و نتمنى أن تجدوا كل متطلباتك و لا تنسوا أن تتركوا لن تعليقاتكم بأي أماكن ترغبون معرفه العروض المقدمة منها