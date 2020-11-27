أقوي عروض الألكترونيات بنده

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عمر شويل - جدة عروض الألكترونيات بنده ، مجموعة بنده تحتوي عدد كبير من العروض شاحن متنقل ماك 20.000 ملي أمبير 1+1 بسعر 109 ريال، شاحن متنقل قو وي 10.200 ملي أمبير بسعر 159 ريال، سماعة رياضية اس بي اس 1+1 بسعر 89 ريال، كابل أيفون ماك 1+1 بسعر 19 ريال، حقيبة روكسون بسعر 89 ريال، قرص تخزين توشيبا 1 تيرا + ذاكرة توشيبا 16 جيجا بسعر 209 ريال بدلا من 240 ريال.

عروض بنده اليوم

عروض الألكترونيات بنده ، هواوي واي 6 بي بذاكرة عشوائية 3 جيجا مساحة تخزين 64 جيجا بسعر 579 ريال، هواوي واي 5 لايت بسعر 359 ريال، هواوي واي 8 بي بسعر 799 ريال بدلا من 930 ريال، هواوي واي 9 أي بسعر 1099 ريال، هواوي نوفا 7 أي بسعر 1049 ريال بدلا من 1149 ريال، اتش سي ديساير 12 أس بسعر 399 ريال بدلا من 769 ريال، سامسونج أي 21 أس بسعر 769 ريال.

أجدد عروض بنده

تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل تلفزيون إمديكو 32 إالي 70 بوصة بسعر 2199 ريال بدلا من 3212 ريال، تلفزيون سكاي وورث 43 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل تلفزيون إمديكو 32 إلى 70 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1345 ريال، تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1749 ريال بدلا من 2199 ريال، تلفزيون أمبكس جلوريا 65 بوصة + ريسيفر ميني نادكو + حامل تلفزيون إمديكو 32 إلى 70 بوصة بسعر 1699 ريال بدلا من 2555 ريال.

تخفيضات بنده الأسبوعية

مكواة جيباس بسعر 59 ريال بدلا من 85 ريال، مكواة بخار كليك أون 1+1 بسعر 65 ريال، مكنسة كهربائية بدون كيس اريتي + غلاية كهربائية ارايتي بسعر 149 ريال بدلا من 418 ريال، مكنسة كهربائية جيباس 21 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 239 ريال، موزع مياة حار و بارد مع حافظة داخلية جيباس + عصارة جيباس بسعر 299 ريال بدلا من 518 ريال، مايكروويف شارب 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال.

البلاك فرايدي بنده

قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 139 ريال بدلا من 195 ريال، قلاية بدون زيت فيليبس + خلاط فيليبس بسعر 799 ريال بدلا من 1580 ريال، عصارة كليك أون 115 ريال بدلا من 149 ريال، عصارة مولينكس + طاحونة قهوة مولينكس 350 وات بسعر 279 ريال بدلا من 418 ريال، غلاية فيليبس + مكواة بخار فيليبس بسعر 175 ريال بدلا من 284 ريال.