نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان عروض مكتبة جرير علي الأجهزة الإلكترونية والجوالات حتي 1 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، يقدم جرير مجموعة من العروض علي الجوالات المتنوعة مثل (هواوي، أبل أيفون) والأجهزة الإلكترونية المتنوعة، المتعددة المزايا والتي تناسب جميع الأذواق وتستمر هذه العروض حتي أول شهر ديسمبر 2020، مع وجود أكودا خصم علي المنتجات، وسرعة توصيل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض مكتبة جرير

لكل محبي هاتف أبل أيفون، الأعلى تقنية والأكثر شعبية، تقدم مكتبة جرير مجموعة متنوعة من أحدث الهواتف، المتميزة بشاشته التي تعمل باللمس ، مع تصميم خارجي زجاجي، وإمكانية الشحن اللاسلكي، مع مجموعة متنوعة من الألوان، مصل الذهبي والفضي، والوردي، والأسود، مع سعه تخزين متعددة، وفقا لحاجتك، مع مواصفات تناسب مختلف الأذواق، مع إمكانية الحصول علي الأكسسوارات مثل الكابلات للشحن والسماعات، ذات تصميمات جذابة وتحاكي شخصيتك وتناسب ذوقك.

ابل ايفون 11 برو سعة 512 جيجابايت ،أخضر الليل ،الجيل الرابع (5599).

ابل آيفون اس اي الاصدار 2 سعة 256 جيجابايت ،أحمر ،الجيل الرابع (2499).

نوكيا 8.3 سعة 128 جيجابايت ،لون الليل القطبي ، الجيل الخامس (2069).

ريلمي 7 Pro سعة 128 جيجابايت ،Mirror Silver ،الجيل الرابع (1299).

سامسونج جالكسي ايه21 اس سعة 128 جيجابايت ، ابيض ،الجيل الرابع (849).

عروض جرير هواوي

تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض علي الهواتف الذكية، إصدار هواوي، بموديلات مميزة ومتعددة المزايا، بعمر بطارية طويل، وبمقاس شاشة مناسب، مع الكاميرا المزدوجة، والكاميرا الأمامية 10 بليس ذات تقنيات بصرية عاليه، تتميز بوضوح الصورة، مع عمق الألوان، ويوجد مجموعة متنوعة من الألوان للهواتف مثل (الأسود، الأزرق، الفضي، الذهبي، الأخضر، الأبيض).

هواوي بي 40 برو سعة 256 جيجابايت ،اسود ، الجيل الخامس (3349).

هواوي نوفا 7 اس اي سعة 128 جيجابايت ،أرجواني صيفي، أسود، فضي ، الجيل الخامس (1399).

هواوي Y9a سعة 128 جيجابايت ،أسود ميدنايت، فضي، زهري ،الجيل الرابع (1099).

هواوي Mate 40 Pro سعة 256 جيجابايت ،فضي، أسود ، الجيل الخامس (4099).