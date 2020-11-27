عروض ساكو في الجمعة البيضاء ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60 % الحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الجمعة البيضاء ينفرد هايبر ماركت ساكو بامتلاكه العديد من العروض الخاصة بكافة مستلزمات الشواء والتخييم، ومن فحم وحطب ضروريان لعملية الشواء أو التدفئة ليلًا أثناء التخييم، أو الحطب عديم الرائحة والدخان، وجميعها منتجات سعودية عالية الجودة.

عروض ساكو الجمعة البيضاء

عروض وتنزيلات هايبر ماركت ساكو على مستلزمات الشواء من الفحم في الجمعة البيضاء:

تخفيضات ساكو على فحم مضغوط من شركة جوين، عبوة ورقية، سعة العبوة خمسة كيلو جرام، منتج سعودي عالي الجودة، سعر العبوة(49)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية فحم مضغوط من شركة جوين، كرتونه، سعة ألكرتونه عشرة كيلو جرام، منتج سعودي عالي الجودة، سعر ألكرتونه(59)ريال سعودي، بدلاً من(63.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر أربعة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو الأسبوعية

عروض وتنزيلات هايبر ماركت ساكو على مستلزمات الشواء من الحطب في الجمعة البيضاء:

تنزيلات ساكو على حطب جذع شجرة صغير، من شركة جدة، سعر الوحدة(45)ريال سعودي، بدلاً من(51.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات ساكو حطب جذع شجرة متوسط، من شركة جدة، سعر الوحدة(59)ريال سعودي، بدلاً من(61.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر أَثنين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات ساكو حطب جذع شجرة كبير، من شركة جدة، سعر الوحدة(69)ريال سعودي، بدلاً من(74.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر خمسة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو اليومية

عروض وتنزيلات هايبر ماركت ساكو على مستلزمات الشواء من الأدوات في الجمعة البيضاء: