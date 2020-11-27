عروض اكسترا هذه المرة لن تتكرر تخفيضات وخصومات تصل لحد الجنون

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا بالسعودية، سنتعرف معًا على عروض هايبر اكسترا بالسعودية التي تقدمها، والذي ينتظرها الجميع في المملكة العربية السعودية، ومن العروض المقدمة الأدوات والأجهزة الكهربائية، والهواتف النقالة، والأغذية الطازجة. عروض اكسترا عروض اكسترا الأجهزة المنزلية الصغيرة براون 600 واط، محضر طعام اللون أبيض بسعر 399 ريال سعودي. بلاك اند ديكر محضرة طعام، 400 واط، 1.5 لتر، سرعتان أبيض بسعر 269 ريال سعودي. مولينكس محضرة طعام، دبل فورس 1200 واط بسعر 1119 ريال سعودي. مولينكس محضرة طعام، 1000 واط، رمادي بسعر 499 ريال سعودي. كينوود محضرة طعام، 1000 واط، أبيض بسعر 929 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية فيليبس محضرة طعام، 600 واط، سرعتان، وعاء 1.3 لتر أسود بسعر 199 ريال سعودي. اريتي 800 واط، محضر طعام، معدن بسعر 249 ريال سعودي. نسكافيه ميني مي دولشي، جوستو أحمر أبيض بسعر 379 ريال سعودي. نسبرسو اينيسيا، ماكينة صنع القهوة مع صانع رغوة الحليب، أسود بسعر 749 ريال سعودي. فيليبس ماكينة صنع قهوة، 1000 واط، 1.2 لتر، أبيض / بيج بسعر 149 ريال سعودي. عروض وخصومات اكسترا عروض وخصومات اكسترا الأجهزة الكهربائية عجان كلاس برو، 700 واط، رمادي بسعر 254 ريال سعودي. مولينكس، عجانة تشارلوت، 800 واط 4.8 لتر بسعر 399 ريال سعودي. كينوود عجانة ومحضرة طعام، 1000 واط، أبيض بسعر 999 ريال سعودي. كلاس برو عجانة، 1000 واط، ذهبي، فضي بسعر 559 ريال سعودي. كينوود، عجانة بروسبيرو، 1000 واط، سرعات متعددة، أبيض بسعر 600 ريال سعودي. كلاس برو قدر ضغط كهربائي، 4 لتر، 800 واط، إستيل / أسود بسعر 199 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية تخفيضات اكسترا بالسون قدر كهربائي بسعر 329 ريال سعودي. تيفال قدر الضغط، 10 لتر بسعر 719 ريال سعودي. نوتري كوك طباخ متعدد، 1200 واط، 8 لتر، أسود/ إستيل بسعر 512 ريال سعودي. تيفال كليبسو، قدر ضغط، 9 لتر، أسود / أحمر بسعر 499 ريال سعودي. فبلسر، قدر ضغط، فيتافيت بريميوم، 8 لتر بسعر 989 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض ساكو اجمد واقوى العروض خصومات تصل إلي 40%

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