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عمر شويل - جدة العثيم السعودية يقدم لكم أقوى عروض الهواتف والشاشات المقدمة في أسبوع التخفيضات الكبرى، حيث يزداد معدل إقبال العملاء على الشراء في كل عام في آخر شهر نوفمبر، وهذا بسبب تخفيضات أسبوع الجمعة البيضاء المعروف بما به من خصومات كبيرة على المنتجات.

العثيم السعودية واحدث عروض الهواتف والشاشات في أسبوع التخفيضات الكبرى

تجدون معنا كل ما هو جديد من أسعار الشاشات والهواتف المتاحة حاليًا لدى أسواق العثيم، وفيما يلي أحدث العروض المقدمة في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.

عروض العثيم السعودية على الشاشات

شاشة اور 40 بوصة، ال اي دي، السعر داخل العرض 529 ريال سعودي.

شاشة اور 43 بوصة، ال اي دي، بسعر خاص وحصري 599 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 43 بوصة، ال اي دي، بسعر مميز جدًا 799 ريال سعودي.

شاشة نيكاي 32 بوصة، ال اي دي، بسعر 399 ريال سعودي.

عروض العثيم على الهواتف

هاتف سامسونج A51، سعة 128 جيجابايت، وذاكرة رام 6 جيجابايت، بسعر حصري 910 ريال سعودي.

هاتف هونر 9X لايت، سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجابايت رام، السعر 739 ريال سعودي.

هاتف تكنو Ke5، سعة الذاكرة 32 جيجا بايت ،و سعة الرام 6 جيجابايت، بسعر مميز 355 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 105 بشريحتين للإتصال، بسعر خاص جدًا 69 ريال سعودي.

عرضنا لكم اليوم عروض العثيم السعودية في الفترة الحالية، والتي تختص بالتخفيضات المعلنة للشاشات والهواتف الذكية وملحقاتها في أسبوع الجمعة البيضاء، والعروض متاحة في فروع أسواق العثيم السعودية.