نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض وتخفيضات بلاك فرايدي العثيم اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي عروض وتخفيضات بلاك فرايدي العثيم اليوم ونبدأها ارز ابو كاس مزه بسمتي ب 56.95 ريال، حليب نيدو بدرة ب 47.95 ريال، دجاج دو مجمد ب 103.95 ريال، سكرابو فهد ناعم ب 21.95 ريال، شوكولاتة نوتيلا برطمان ب 21.95 ريال، زيت العربي نباتى بلاستيك ب 17.95 ريال، صابون تايد مركز اصلي ب 39.95 ريال، تونا تريفا خفيف ب 8.95 ريال، لحم عجل بلدى بدون عظم ب 44.95 ريال، لحم غنم بالعظم ب 39.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم ب47.95ريال، لحم رفيدى بالعظم ب 46.95 ريال، كيلو ليمون فتننامى ب 4.45 ريال، كيلو قرع عسلي 2.45ريال، حبه اناناس ب 5.95 ريال، كيلو عنب احمر كبير ب 6.95 ريال.

اقوي عروض وتخفيضات بلاك فرايدي العثيم للمخبوزات والحلويات

اقوي عروض وتخفيضات بلاك فرايدي للعثيم ونبدأها تورته كرنفال وسط لللحبة ب44.95 ريال، كيلو الكنافة بالقشطه 22.50 ريال، كيلوحلا جوز الهند والكرز ب 29.95 ريال، كيلو زود بسيمه بجوز الهند والمكسرات ب24.95 ريال، كريم دونات فانسى 4حبة بالعلبة ب 6.95 ريال، بيتزا خضار وسط للحبه ب 5.95 ريال، شابورة دخن ب 16.50 ريال، شابوره سمسم وحبة البركه اصابع ب 10.95 ريال، كوكيز الشوكولاتة دبلوكس وسط ب 18.95 ريال وكبير ب 29.95 ريال، .بيتفور مشكل دبلوكس وسط ب 18.95 ريال والكبير ب 29.95 ريال، كرواسون بالزبدة العلبه 5 حبه ب 5.95 ريال، بسبوسة بالمكسرات دبلوكس وسط ب 18.95 ريال والكبير ب 29.95 ريال.

اقوي عروض وتخفيضات بلاك فرايدي العثيم اليوم

عروض العثيم الطازجة على المخبوزات والحلويات بالممكلة نبدأها 2 كيلو رمان مصري ب 3.95 ريال، 2 كيلو خيار طازج ب 3.45 ريال ،كيلو بصل احمر ب 2.25 ريال ،كيلو موز ب 2.95 ريال، كيلو تفاح احمر ب 5.95 ريال، 2 ربطة ليمون شبك ب 1.95 ريال ، 2كيلو بطاط حلوة ب5.45ريال، كيلو فلفل بارد اخضر ب 5.95 ريال،تمر انتاج النخيل رطب سكري 1 حبة ب 4.95 ريال، كيلو تفاح اخضر ب 5.95 ريال، كيلو عنب احمر كبير ب 6.95 ريال، 2 كيس كستنا كيس ب 5.95 ريال، 1سلة كيوي ب 7.45 ريال، 1كيلو بصل ابيض ب 3.95 ريال ، كيلو فلفل اسود حب ب 34.95 ريال.