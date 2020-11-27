نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية X-Cite عروض الجمعة البيضاء على الاجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسايت السعودية X-Cite وافضل عروض الجمعة البيضاء على الاجهزة المنزلية الحديثة نقدمها لكم اليوم، حيث تهتم اكسايت بعرض أقل الأسعار لمعروضاتها من الأجهزة المنزلية من ثلاجات، وغسالات، وأجهزة مطبخ، وشاشات حديثة، وبوتجازات، وكذلك أجهزة الكي، والمكانس، كل هذا وأكثر تجدونه في التخفيضات الكبري لدى اكسايت في الجمعة البيضاء.

اكسايت السعودية X-Cite عروض الجمعة البيضاء على الاجهزة المنزلية

نوفيكم في السطور التالية بأحدث عروض الجمعة البيضاء في اكسايت السعودية، حيث تجدون فيها كل ما هو متجدد من الأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة لأشهر الماركات العالمية للثلاجات والبوتجازات.

عروض اكسايت السعودية على الثلاجات

ثلاجة تي سي ال 21.6 قدم، تشتمل على بابين ومانع تجمد، بسعر 2399 ريال سعودي، بدلًا من 3599 ريال سعودي، بخصم 33% عند الشراء.

ثلاجة ال جي 15.4 قدم، فريزر علوي ونظام تعقيم متطور، بسعر 2999 ريال سعودي، بدلًا من 3989 ريال سعودي، بخصم 25% عند الشراء.

ثلاجة هتاتشي 15.9 قدم، فريزر علوي ونظام تدفق هواء متعدد، بسعر 2749 ريال سعودي، بدلًا من 3699 ريال سعودي، بخصم 26% عند الشراء.

ثلاجة فيشر 13.1 قدم، فريزر علوي مع تقنية مانع التجمد، بسعر 1699 ريال سعودي، بدلًا من 1699 ريال سعودي، بخصم 26% عند الشراء.

عروض اكسايت السعودية على البوتجازات

بوتجاز غاز جليم جاز مقاس 90×60، 5 شعلات بنظام الأمان الكامل، بسعر حصري 3699 ريال سعودي بدلًا من 4629 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء بقيمة 20%.

بوتجاز غاز جليم جاز مقاس 80×60، 5 شعلات بنظام الأمان الكامل، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 4069 ريال سعودي، بتوفير 770 ريال سعودي عند الشراء.

بوتجاز غاز جيبسون مقاس 76×65، 4 شعلات بنظام التنظيف الذاتي للفرن، بسعر خاص 3549 ريال سعودي بدلًا من 4199 ريال سعودي، بتوفير 650 ريال سعودي.

بوتجاز غاز ويرل بول مقاس 60×60، 4 شعلات بنظام الأمان الكامل، بسعر خاص 2799 ريال سعودي بدلًا من 3089 ريال سعودي، بخصم 290 ريال سعودي عند الشراء.

عروض اكسايت السعودية في الجمعة البيضاء تميزت بأسعارها المخفضة إلى حدٍ كبير، مما يجذب المستهلك إلى شراء كل ما يحتاجه من أجهزة منزلية، وقد عرضنا لكم منها عروض الثلاجات والبوتجازات، والعروض متاحة في اكسايت السعودية حتى نهاية شهر نوفمبر 2020.