عروض اكسترا هذا الأسبوع ليس لها مثيل خصومات لن تتكرر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، تعد عروض اكسترا من أضخم العروض التي تقدمها شركة اكسترا بالسعودية، ويتهافت على هذه العروض العديد من فئات المجتمع السعودي ليتمتعوا بالعروض التي تقدمها اكسترا، التي بدورها تقوم بتلبية احتياجاته المواطنين وهي كل ما يهم المنزل. عروض اكسترا للأجهزة الكهربائية ثلاجة سامسونج، 16 قدم أنفيرتر بخار، إنوكس بسعر 2499 ريال سعودي. سامسونج ثلاجة، 17.6 قدم 500 لتر، تبريد ثنائي، أبيض بسعر 2699 ريال سعودي. سامسونج ثلاجة، 20.7 قدم، كمبريسور انفرتر، لون أبيض بسعر 3599 ريال سعودي. سامسونج ثلاجة، 10.6 قدم، أبيض، بسعر 2499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية ثلاجة سامسونج، 12.7 قدم، أبيض بسعر 2799 ريال سعودي. ثلاجة سامسونج، فضي 12.7 قدم بسعر 2899 ريال سعودي. سامسونج غسالة تعبئة أمامية، غسيل 16 كيلو / تجفيف 8.5 كيلو فضي بسعر 5499 ريال سعودي. سامسونج غسالة تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو / 8 كيلو أبيض بسعر 4299 ريال سعودي. سامسونج غسالة فتحة أمامية، 9 كيلو ديجيتال انفرتر، فضي، بسعر 2199 ريال سعودي. عروض اكسترا على الشاشات عروض اكسترا علي الشاشات سوني، شاشة 65 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 2999 ريال سعودي. سوني تلفزيون 85 بوصة، ذكي فائق الوضوح بسعر 7999 ريال سعودي. سوني تلفزيون 55 بوصة، أندرويد فائق الوضوح بسعر 2299 ريال سعودي. خصومات اكسترا الشهرية اهم خصومات اكسترا سوني، تلفزيون 75 بوصة، ذكي فائق الوضوح بسعر 6499 ريال سعودي. سوني تلفزيون 50 بوصة، ذكي عالي الوضوح، واي فاي بسعر 1529 ريال سعودي. سوني تلفزيون 77 بوصة، ذكي، فائق الوضوح بسعر 17999 ريال سعودي.

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