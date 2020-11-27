عروض أسواق العثيم اضخم عروض لنهاية العام تخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوع الثالث من نهاية العام ، احدث العروض الأسبوعية من أسواق العثيم، مهرجان “حنا الأوفر” للأسبوع الثالث من التخفيضات الكبرى والأسعار الرائعة، من يوم الأربعاء الموافق 25 من نوفمبر 2020، يوم 10 من شهر ربيع الآخر 1442، مع الكثير من المنتجات المختلفة، بأسعار تنافسية، فقط من أسواق عبد الله العثيم. عروض أسواق العثيم عروض الأسبوع الثالث من العثيم السعودية، شاشة أور، مقاس 40 بوصة، ال اي دي، سمارت، فقط بسعر 529 ريال سعودي. مطحنة قهوة أي تي سي، بسعر 59 ريال سعودي فقط. هومر ميكرويف كهربائي، 20 لتر، فقط بسعر 195 ريال سعودي. شاشة اور، مقاس 43 بوصة، إتش دي إم إل، سمارت، بسعر 599 ريال سعودي فقط. خصومات أسواق العثيم خصومات أسواق العثيم بانيكس مقلاة بطاطس كهربائية، بسعر 179 ريال سعودي فقط. روفو غلاية كهربائية، بسعر 29 ريال سعودي فقط. بانيكس قدر طهي الأرز، سعة 8 لتر بسعر 215 ريال سعودي فقط. نيكاي فرن كهربائي، سعة 45 لتر، بسعر 199 ريال سعودي فقط. مكواة عمودية كولين بخارية، بقوة 1500 واط، فقط بسعر 119 ريال سعودي. تخفيضات أسواق العثيم الأسبوعية تخفيضات أسواق العثيم توشيبا شاشة تلفاز، مقاس 43 بوصة، إل إي دي، فقط بسعر 799 ريال سعودي. نيكاي شاشة تلفزيون، مقاس 32 بوصة، إل إي دي، فقط بسعر 399 ريال سعودي. رسيفير الفا جولد ديجيتال، إتش دي، فقط بسعر 69 ريال سعودي. شاشة مايكروديجيت، مقاس 55 بوصة، أندرويد سمارت، إل إي دي، فقط بسعر 1199 ريال سعودي. بطانية فلنيل مقاس 220*170، بسعر 44 ريال سعودي، مقاس 220*240، فقط بسعر 59.95 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: تنزيلات هايبر ماركت الدانوب خصومات علي جميع المعروضات

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