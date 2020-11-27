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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكة مهرجان الأسماك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكة مع أفضل العروض على الأسماك والمأكولات البحرية نبدأها بكيلو من سمك التونا ب 15.95 ريال، كيلو من الحبار الأبيض ب 20.95 ريال، شعور كبير ب 24.95 ريال، جمبري مزرعة ب 25.95 ريال سلمون نرويجي ب 38.95 ريال، جمبري مطبوخ ب 29.95 ريال، كنعد كبير ب 52.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي ب 55.95 ريال، روبيان مبوخ سيريلا وزن 400 جم ب 14.95 ريال، روبيان بدون الذيل امريكانا وزن 400 جم ب 49.95 ريال، فيليه سمك أبيض وليمة كيلو ب 27.95 ريال.
تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكة
تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكه مع اروع العروض على المخبوزات نبدأها خبز صغير 6 حبات ب 3.95 ريال، تورتيلا الامراء باوزان متنوعه ب 7.95 ريال، بسكوت مصري مدور ب 18.95 ريال،شرائح خبز النخالة هرفي ب 4.50ريال ،كوكيز براونيز بالشوكولاتة ب 48.95 ريال، سينابوكس ب 43.95 ريال، كعك الكاس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا ب 11.95 ريال ،خبز توست المثالي ب 5.95 ريال، شابورة توست المثالي ب 8.95 ريال، كوكيز المثالي ب 18.95 ريال.
تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكة مستلزمات النظافة
تخفيضات هايبر بنده الاسبوعية بالمملكة مع اقوي عروض مستلزمات النظافة نبدأها مسحوق غسيل مركز اريال ب 57.95 ريال ،كبسولات اريال او كبسولات تايد ب 28.95 ريال، شامبو لغسيل العباية تايد الاصلي مع داوني والالوان ب 23.85 ريال . كبسولات فيري ب 33.95 ريال، باور جيل اريل مركز مع داوني ب 29.95 ريال، سائل غسيل الصحون فيري ب 11.95 ريال، معطر جو فيبريزب 12,9 ريال، منعم الاقمشة مركز داوني ب 11.95 ريال ،مسحوق غسيل مركز برسيل ب 40.95 ريال، مسحوق غسيل اومو مركز ب 61.95 ريال ، مسحوق غسيل وفير ب 5.95 ريال،سائل لغسيل الصحون بريل ب 10.95 ريال.
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