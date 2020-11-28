نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب داخل المملكة العربية السعودية في الجمعة البيضاء تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية وتخفيضات على الأجهزَة الكهربائية الصغيرة الخاصة بالمطبخ من هايبر ماركت الدانوب، والعديد من العروض على البيض العضوي الطازج من إنتاج كبرى الشركات، كل هذه المنتجات تتَوافر بأسعار تناسب الجميع وموديلات مختلفة تتوافق مع أذواق الجميع.

تخفيضات الدانوب الأسبوعية

عروض الأجهزة الكهربائية الصغيرة الخاصة بالمطبخ من هايبر ماركت الدانوب:

تخفيضات الدانوب على مطحنة البن من ماركة السيف، باور 160 واط، سعر الجهاز(39)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية مكواة جا من ماركة باناسونيك، باور 1000 واط، سعر الجهاز(69)ريال سعودي، بدلاً من(79)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر عشرة ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب سخان سَاندويتش من ماركة هيلسون، سعر الجهاز(59)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب اليومية

عروض وتخفيضات على البيض الطازج والعضوي من هايبر ماركت الدانوب في الجمعة الخضراء:

تخفيضات الدانوب على فقيه بيض طازج، عدد ثلاثون بيضة، سعر العبوة(14.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض الدانوب الأسبوعية مزارع الغربية بيض طازج، عدد ثلاثُون بيضة، سعر العبوة(16.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب الصفوة بيض، عدد ثلاثونْ بيضة، سعر العبوة(18.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مزارع الغربية بيض طازج حجم كبير، عدد ثلاثونْ بيضة، سعر العبوة(18)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات الدانوب

عروض الدانوب على رحيمة بيض، عدد ثلاثونْ بيضة، سعر العبوة(16.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

خصومات الدانوب دواجن الوطنية بيّض مقاس وسط و كبير، عدد ثلاثونْ بيضة، سعر العبوة(17.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات الدانوب الصفوة بيض، عدد ست بيضات، سعر العبوة(4.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

رحيمة بيض طازج بني، عدد خمسة عشر بيضة، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.