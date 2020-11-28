عروض بنده خصم من 10 وحتي 50% على الأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات وحتي نهاية نوفمبر

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة أجهزة المطبخ، ومنها شركة فيليبس وشركة مونيليكس، كل هذه العروض موجودة حاليًا داخل جميع فروع هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأجهزة المنزلية الكهربائية

عروض وتخفيضات بنده على المكواة البخارية والغَلايات الكهربائية من ماركة فيليبس في هايبر ماركت بنده:

عروض بنده على مكواة بخار من ماركة فيليبس 1400 واط، مع غلاية ماء من ماركة فيليبس، سعر العرض(279)ريال سعودي، بدلاً من(418)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(135)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده عرض مكواة بخار عمودية من ماركة فيليبس، مع مكواة بخار من ماركة فيليبس 1400 واط، سعر العرض(259)ريال سعودي، بدلاً من(448)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده على أجهزة المنزل

عروض وتخفيضات على المقلاة والخلاطات الكهربائية من ماركة فيليبس في هايبر ماركت بنده: