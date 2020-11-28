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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده خصم من 10 وحتي 50% على الأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات وحتي نهاية نوفمبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة أجهزة المطبخ، ومنها شركة فيليبس وشركة مونيليكس، كل هذه العروض موجودة حاليًا داخل جميع فروع هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده الأجهزة المنزلية الكهربائية
عروض وتخفيضات بنده على المكواة البخارية والغَلايات الكهربائية من ماركة فيليبس في هايبر ماركت بنده:
- عروض بنده على مكواة بخار من ماركة فيليبس 1400 واط، مع غلاية ماء من ماركة فيليبس، سعر العرض(279)ريال سعودي، بدلاً من(418)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(135)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده عرض مكواة بخار عمودية من ماركة فيليبس، مع مكواة بخار من ماركة فيليبس 1400 واط، سعر العرض(259)ريال سعودي، بدلاً من(448)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات بنده على أجهزة المنزل
عروض وتخفيضات على المقلاة والخلاطات الكهربائية من ماركة فيليبس في هايبر ماركت بنده:
- خصومات بنده على عرض قلاية بدون زيت من ماركة فيليبس، مع خلاط من ماركة فيليبس، سعر العرض(779)ريال سعودي، بدلاً من(1580)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(801)السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض وتخفيضات على المكواة العصارات والخلاطات الكهربائية من ماركة مونيليكس في هايبر ماركت بنده، عرض عجانة من ماركة مونيليكس سعة أربعة لتر ، مع خلاط يدوي من ماركة مونيليكس، سعر العرض(689)ريال سعودي، بدلاً من(934)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(254)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض بنده الأسبوعية عرض عصارة من ماركة مونيليكس 350 واط، مع طاحونة قهوة من ماركة مونيليكس، سعر العرض(279)ريال سعودي، بدلاً من(418)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده خصم من 10 وحتي 50% على الأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات وحتي نهاية نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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