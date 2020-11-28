عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 40 % على جميع المنتجات وحتي 30 نوفمبر ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة البيضاء العديد من العروض المتنوعة على الملابس الرجالية الشتوية بمناسبة موسم الشتاء، وكذلك تقدم العديد من الخصومات على البطاطين ذات الجودات والخامات الراقية، وأحدث الرسومات وأجدد الإصدارات أقوي عروض السعودية.

عروض العثيم الجمعة البيضاء

تخفيضات العثيم على الملابس الرجالية من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:

تخفيضات العثيم على جاكيت رجالي متنوع، سعر القطعة(79.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية جاكيت رجالي متنوع بافي، سعر القطعة(99.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم بنطلون رجالي متنوع، سعر القطعة(34.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قميص رجالي متنوع، سعر القطعة(19.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات العثيم على البطاطين

عروض العثيم على البطاطين من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء: