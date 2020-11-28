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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 40 % على جميع المنتجات وحتي 30 نوفمبر ألحق العرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة البيضاء العديد من العروض المتنوعة على الملابس الرجالية الشتوية بمناسبة موسم الشتاء، وكذلك تقدم العديد من الخصومات على البطاطين ذات الجودات والخامات الراقية، وأحدث الرسومات وأجدد الإصدارات أقوي عروض السعودية.
عروض العثيم الجمعة البيضاء
تخفيضات العثيم على الملابس الرجالية من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:
- تخفيضات العثيم على جاكيت رجالي متنوع، سعر القطعة(79.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الأسبوعية جاكيت رجالي متنوع بافي، سعر القطعة(99.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات العثيم بنطلون رجالي متنوع، سعر القطعة(34.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- قميص رجالي متنوع، سعر القطعة(19.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات العثيم على البطاطين
عروض العثيم على البطاطين من هايبر ماركت عبد الله العثيم في الجمعة البيضاء:
- خصومات العثيم على بطانية من ماركة إيِجين كويسين، وزن ستة كيلو جرام، مقاس 200 سنتيمتر في 240 سنتيمتر، سعر القطعة(99.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض العثيم الأسبوعية بطانية من ماركة النمر رسومات مطبوعة، وزن ثلاثة كيلو جرام، مقاس 200 سنتيمتر في 240 سنتيمتر، سعر القطعة(59.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات العثيم بطانية من ماركة فلانِيل، مقاس 170 سنتيمتر في 220 سنتيمتر، سعر القطعة(39.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات العثيم بطانية من ماركة فلانِيل، مقاس 220 سنتيمتر في 260 سنتيمتر، سعر القطعة(49.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- بطانية من ماركة فليس إليجانت، مقاس 160 سنتيمتر في 220 سنتيمتر، سعر القطعة(19.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- بطانية من ماركة فليس إليجانت، مقاس 220 سنتيمتر في 240 سنتيمتر، سعر القطعة(24.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 ل 40 % على جميع المنتجات وحتي 30 نوفمبر ألحق العرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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