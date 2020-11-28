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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية تحطيم الأسعار خصومات تصل ل 40 % في جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية وخصومات على أجهزة العرض المختلفة، حيث توفر أسواق إكسترا الإلكترونية العديد من شاشات العرض والبُروجيكتور، بأعلى الجودات وأنسب الأسعار، فقط وحصريًا على موقع اكسترا الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
خصومات وتخفيضات اكسترا على شاشات العرض من شركة أنكر نيبولا على اكسترا:
- عروض اكسترا الأسبوعية %31 خصم على انكر نيبولا بروجكتر مارس تو برو، وحدة التدفق الضوئي 500 أنسى لومنس محمول، اللون أسْود، مكبر صوت مدمج، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، يو أسْ بِي، مزود الطاقة 220 فولت، عرض فائق الوضوح (HD) ، صوت ستيريو ذو تأثير خيالي، سعر الجهاز(1899)ريال سعودي، بدلاً من(2749)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(850)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(91)ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
- خصومات اكسترا %24 خصم على انكر نيبولا بروجيكتور أبولو محمول، وحدة التدفق الضوئي 200 أنسى لومنس، اللون أَسود، مزود الطاقة 110-220 فولت، يو أسْ بِي، مكبر صوت مدمج، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي، بدلاً من(2099)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(77) ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
تخفيضات اكسترا على الشاشات
خصومات وتخفيضات اكسترا على شاشات العرض من شركة فلايت واي على اكسترا:
- عروض اكسترا الأسبوعية %14 خصم على فلايت واي جي 300، بروجيكتور محمول، إل أيْ دي عالي الوضوح، وحدة التدفق الضوئي 400، يو أسْ بِي، مزود الطاقة 220 فولت، اللون أصفر، ضمان لمدة عامين، سعر الجهاز(239)ريال سعودي، بدلاً من(279)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر أربعين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع(12)ريال سعودي لمدة 36 شهراً.
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