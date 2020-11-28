عروض هايبر بنده الأسبوعية علي الجوال عروض لا مثيل لها خصومات حتى 20%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية على الجوال، العروض الأسبوعية الجديدة من هايبر بنده السعودية، نقدم لكم احدث عروض الجمعة البيضاء، والعروض الأسبوعية الجديدة من بنده السعودية، من يوم الأربعاء 25 / نوفمبر/ 2020 ، 10 /ربيع ثاني/1442، عروض التوفير الكبير على الكثير من المنتجات، والأجهزة، والأدوات المنزلية، وتخفيضات كثيرة، وأسعار تناسب جميع الفئات. عروض هايبر بنده الأسبوعية عروض هايبر بنده الأسبوعية على الجوال: جوال هواوي واي 6 بي، سعة الذاكرة العشوائية 64 جيجابايت، متوفر باللون اخضر، بنفسجي، اسود، فقط بسعر 579 ريال سعودي. جوال هواوي واي 8 بي، سعة الذاكرة العشوائية 128 جيجا، متوفر باللون الأبيض، فقط بسعر 799 ريال سعودي. جوال هواوي واي 9 أي، سعة الذاكرة 128 جيجابايت، متوفر باللون اسود، وردي، كشمير، بسعر 1099 ريال سعودي فقط. جوال لينوفو أي 7، سعة الذاكرة العشوائية 32 جيجا، متوفر باللون أسود، أزرق، فقط بسعر 329 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة تخفيضات هايبر بندة جوال إتش تي سي ديساير 12 إس، سعة الذاكرة 32 جيجا، فقط بسعر 399 ريال سعودي. جوال سامسونج أي 31، سعة ذاكرة 128 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، فقط بسعر 899 ريال سعودي. جوال سامسونج اي 21 اس، سعة ذاكرة 64 جيجا، متوفر باللون ازرق واسود، فقط بسعر 769 ريال سعودي. خصومات هايب بندة علي الجوال خصومات هايبر بندة علي الجوال: جوال سامسونج أي 1-كور، سعة ذاكرة 16 جيجا، متوفر باللون الأحمر، فقط بسعر 329 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 أي، سعة ذاكرة 128 جيجابايت، متوفر باللون الأخضر، واسود، فقط بسعر 1049 ريال سعودي فقط. جوال هواوي واي 5 لايت، سعة ذاكرة 16 جيجابايت، متوفر باللون ازرق، فقط بسعر 359 ريال سعودي.

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