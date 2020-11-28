نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ساكو هذه المرة لن تتوقعها خصومات حقيقية تصل إلي 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية والتخفيضات الرائعة، مجموعة من العروض المنوعة، والأسعار لم يسبق لها مثيل، في تخفيضات نهاية العام، على كل ما تحتاجه، من أدوات وأجهزة، وأثاث، وأجهزة إلكترونية، وجوالات، وكل ما يلزم البيت العصري، في ساكو السعودية. عروض ساكو عروض ساكو السعودية الرائعة: طقم أواني طهي غير لاصق، عدد 18 قطعة الأمونيوم، بسعر 299.75 ريال سعودي فقط. سخان طعام ذهبي سعة 1.5 لتر *2، بسعر 225.5 ريال سعودي فقط. طقم صواني فرن غير لاصق، مستطيل، عدد 3 قطع مقاسات مختلفة، بسعر 186 ريال سعودي فقط. طقم صواني غير لاصق مستدير، عدد 3 قطع مقاسات( 28، 30، 32)، بسعر 142.25 ريال سعودي فقط. طقم عشاء 20 قطعة من البورسلين الأبيض، فقط بسعر 76.50 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية احدث تخفيضات ساكو الأسبوعية سخان طعام، 8 لتر، مستطيل، بحامل ومشعل، فقط بسعر 192.5 ريال سعودي. سخان حساء 4.5 لتر ، مستدير، بحامل ومشعل، فقط بسعر 127 ريال سعودي. طقم أواني طهي فولاذ، ضد الصدأ، 24 قطعة بار، فقط بسعر 481.75 ريال سعودي فقط. وعاء سلطة ذهبي، بسعر 192.5 ريال سعودي فقط. سخان شوربة 4 لتر ذهبي، بسعر 192.5 ريال سعودي فقط. خصومات ساكو اليوم خصومات ساكو اليوم سخان طعام بيضاوي 3 لتر ذهبي بسعر 192.5 ريال سعودي فقط. طقم أواني طهي 9 قطع فولاذ ضد الصدأ بار، فقط بسعر 208 ريال سعودي. طقم أواني طهي عدد 12 قطعة، فولاذ ضد الصدأ، بارف، فقط بسعر 229.25 ريال سعودي. شبك تجفيف الأواني كبير الحجم، من طبقتين، فقط بسعر 116 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض ساكو هذه المرة لن تتوقعها خصومات حقيقية تصل إلي 30% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.