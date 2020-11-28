نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية X-Cite عروض ملحقات الجوال والأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسايت السعودية X-Cite وكل ما هو جديد من عروض X-Cite المتجددة بإستمرار نقدمها لكم بكل التفاصيل، وسنهتم اليوم بعرض خصومات اكسايت السعودية على كافة مستلزمات اللاب توب والجوال، والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد من عروض السعودية.

اكسايت السعودية X-Cite عروض ملحقات الجوال والأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها

تستمر عروض اكسايت السعودية على ملحقات الجوالات والشاشات، والأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها حتى يوم 30 نوفمبر 2020، والعروض تتميز بتنوعها وخصوماتها الهائلة، كما تقدم اكسايت خدمة ضمان ما بعد البيع من خلال مراكز الضمان المعتمدة لديها.

عروض اكسايت السعودية على الكاميرات

كاميرا كانون الديجيتال 4K، واي فاي، 32.5 ميجابايت، بسعر حصري 5899 ريال سعودي، بدلًا من 6023 ريال سعودي، توفير فوري 124 ريال سعودي.

كاميرا إنستاكس ميني 9، بسعر حصري 273 ريال سعودي، بدلًا من 344 ريال سعودي، مع خصم فوري 21%.

كاميرا مراقبة شاومي، واي فاي ودوران بزاوية 360 درجة، بسعر 169 ريال سعودي، بدلًا من 209 ريال سعودي، بتوفير 40 ريال سعودي.

كاميرا مراقبة تي بي لينك، واي فاي، بسعر 165 ريال سعودي، بدلًا من 199 ريال سعودي، بتوفير 34 ريال سعودي.

عروض اكسايت على أجهزة الطباعة

طابعة الصور المحمولة كانون CP-1300، واي فاي وبلوتوث، بسعر حصري 499 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي، توفير فوري 100 ريال سعودي.

طابعة الصور المحمولة اتش بي 1AS86A، واي فاي وبلوتوث، بسعر خاص 329 ريال سعودي، بدلًا من 579 ريال سعودي، بخصم فوري 43%.

طابعة ملونة ابسون الكل في واحد، واي فاي وشاشة رقمية، بسعر 709 ريال سعودي، بدلًا من 949 ريال سعودي، بخصم 25%.

طابعة ملونة اتش بي الكل في واحد، واي فاي، بسعر 899 ريال سعودي، بدلًا من 1200 ريال سعودي، بخصم 25%.

عروض اكسايت على مستلزمات اللاب توب والجوالات والشاشات

مشغل بث وسائط الميديا شاومي مي بوكس إس، بسعر 269 ريال سعودي، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم فوري 46%.

ابل تي في 4 كي 32 جيجابايت، بسعر 799 ريال سعودي، بدلًا من 999 ريال سعودي، بعروض حصري خصم فوري 20%.

موزع شحن باور ستيت لاسلكي، بسعر 319 ريال سعودي، بدلًا من 489 ريال سعودي، بخصم فوري 35%.

ماوس الألعاب ريزرباسليسك إكس هايبر سبيد، بسعر 286 ريال سعودي، بدلًا من 309 ريال سعودي، بخصم فوري 23 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض اكسايت السعودية الخاصة بمستلزمات الهواتف والشاشات واللاب توب، كذلك قدمنا لكم أحدث خصومات اكسايت على الكاميرات وأجهزة الطباعة الحديثة، ويمكنكم الإستفادة من تلك العروض حتى يوم الإثنين الموافق 15 ربيع الآخر 1442.